As receitas de esfoliante caseiro têm ganhado cada vez mais espaço na rotina de quem busca praticidade, economia e um cuidado mais natural com a pele. Preparados com ingredientes que normalmente já estão na despensa, esses esfoliantes são aliados na remoção de células mortas e na renovação da pele.

Mas, embora pareçam inofensivos, é importante tomar alguns cuidados. Saber a frequência correta de uso, os melhores ingredientes para cada parte do corpo e como evitar reações alérgicas, garante um cuidado mais saudável.

Por que incluir o esfoliante na rotina de cuidados?

A esfoliação é essencial para manter a pele saudável, pois remove impurezas, desobstrui os poros e estimula a renovação celular. Com o tempo, isso melhora a textura da pele, ajuda no controle da oleosidade e até potencializa a absorção de cremes hidratantes.

Porém, exagerar na frequência pode causar efeito rebote ou sensibilidade. Por isso, o ideal é esfoliar o rosto de 1 a 2 vezes por semana e o corpo até 2 vezes por semana, dependendo da região e do tipo de pele.

Esfoliantes caseiros para o rosto: delicadeza é a regra

A pele do rosto é mais sensível, então exige ingredientes mais suaves. Aqui vão duas opções seguras:

1. Aveia com mel

1 colher de sopa de aveia em flocos finos;



1 colher de sopa de mel.

Misture bem e aplique em movimentos circulares suaves. Deixe agir por 5 minutos e enxágue com água morna.

2. Açúcar mascavo e óleo de coco

1 colher de chá de açúcar mascavo;

1 colher de chá de óleo de coco.

Aplique com cuidado, massageando o rosto por 1 minuto. Ideal para peles secas.

Fazer receitas de esfoliante caseiro é uma alternativa simples, natural e econômica para cuidar da pele Freepik

Esfoliantes caseiros para o corpo: mais intensidade para áreas resistentes

A pele do corpo, especialmente nas regiões como joelhos, cotovelos e pés, pode suportar ingredientes um pouco mais abrasivos.

1. Café com azeite

2 colheres de sopa de borra de café;



1 colher de sopa de azeite de oliva.

Massageie com movimentos firmes e circulares. Além da esfoliação, essa mistura ajuda na ativação da circulação.

2. Açúcar e sabonete líquido

2 colheres de sopa de açúcar cristal;



2 colheres de sopa de sabonete líquido.

Aplique no banho, com cuidado, principalmente se a pele for sensível.

Como evitar alergias e irritações na pele

Antes de aplicar qualquer receita de esfoliante caseiro, o ideal é fazer um teste em uma pequena parte do braço e aguardar 24 horas. Se a pele apresentar vermelhidão, coceira ou ardência, não use.

Outros cuidados importantes