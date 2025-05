Anemia e suas causas: exames clínicos ajudam no diagnóstico e tratamento

crédito: - Divulgação/SESA/Governo do Paraná

A anemia é uma condição médica comum, mas frequentemente subdiagnosticada, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a prevalência é significativa, com diversos fatores que podem desencadear essa condição, que vai desde a falta de ferro na dieta até distúrbios crônicos e deficiências genéticas. No entanto, os exames laboratoriais desempenham um papel crucial na detecção precoce da anemia, permitindo um diagnóstico preciso e, consequentemente, um tratamento adequado.

Causas da anemia e a importância da avaliação clínica

A anemia pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo deficiências nutricionais, doenças crônicas, perdas sanguíneas recorrentes e distúrbios genéticos. As causas mais comuns são a deficiência de ferro e vitamina B12, mas outras condições, como doenças renais e hemorragias internas, também podem estar associadas. Segundo Levindo Teixeira, farmacêutico bioquímico e membro da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIM), "o exame de sangue é crucial para avaliar os níveis de hemoglobina, o número de glóbulos vermelhos e o volume corpuscular médio, ajudando a identificar a causa da anemia".

Além disso, os exames laboratoriais também permitem acompanhar a evolução da doença e a eficácia do tratamento, com a análise de novos parâmetros sanguíneos ao longo do tempo. "A identificação da anemia é apenas o primeiro passo; o tratamento eficaz depende de uma avaliação contínua para garantir que a causa subjacente seja tratada adequadamente", afirma Levindo Teixeira.

Exames essenciais para o diagnóstico e o tratamento da anemia

Para o diagnóstico preciso da anemia, os principais exames incluem:

Hemograma completo: avalia os níveis de hemoglobina e os glóbulos vermelhos no sangue.





Dosagem de ferritina: ajuda a identificar deficiências de ferro, que são uma das causas mais comuns de anemia.





Testes de vitamina B12 e folato: utilizados para identificar deficiências nutricionais.





Exames de função renal: para diagnosticar possíveis problemas renais que podem afetar a produção de glóbulos vermelhos.





Esses exames são fundamentais para o tratamento adequado e a prevenção de complicações. "O acompanhamento regular com exames é a chave para evitar o agravamento da anemia e garantir que o paciente receba a orientação correta, seja para suplementação de ferro ou para tratar a causa subjacente", conclui Luis Otávio Teixeira.

