Nacional

Homem é preso por espancar idosa de 82 anos em bar no RJ

De acordo com a polícia, o homem é viciado em drogas, e agrediu covardemente a vítima quando ela trabalhava em um bar de Nova Iguaçu

Lucas Araújo
Lucas Araújo
Repórter
04/09/2025 09:53

Homem é preso após espancar idosa de 82 anos em bar em Nova Iguaçu
Homem é preso após espancar idosa de 82 anos em bar em Nova Iguaçu crédito: Tupi

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu prenderam, na noite dessa quarta-feira (3), Henrique Barbosa da Silva, suspeito de espancar uma idosa de 82 anos, no bairro de Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, Henrique é viciado em drogas, e agrediu covardemente a vítima quando ela trabalhava em um bar da região.

A delegada Mônica Areal, responsável pela prisão do agressor, disse que a idosa chegou a levar uma garrafada na cabeça.

"Ele entrou no estabelecimento que ela se encontrava trabalhando, totalmente alterado, derrubou vários itens no chão, pegou uma garrafa pet e desferiu um golpe fortíssimo no rosto dessa vítima. Ela ficou tonta, desnorteada, então ele se aproveitou desse momento e foi até o freezer pegar cerveja", detalhou a delegada.

Além do golpe na cabeça, a vítima ainda foi atingida por socos e chutes. Henrique foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

