Homem é preso por espancar idosa de 82 anos em bar no RJ
De acordo com a polícia, o homem é viciado em drogas, e agrediu covardemente a vítima quando ela trabalhava em um bar de Nova Iguaçu
compartilheSiga no
Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu prenderam, na noite dessa quarta-feira (3), Henrique Barbosa da Silva, suspeito de espancar uma idosa de 82 anos, no bairro de Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
De acordo com a polícia, Henrique é viciado em drogas, e agrediu covardemente a vítima quando ela trabalhava em um bar da região.
- Condomínio proíbe sexo após as 22h por reclamações de vizinhos
- Homem é preso por violência doméstica e tem arma de fogo apreendida
A delegada Mônica Areal, responsável pela prisão do agressor, disse que a idosa chegou a levar uma garrafada na cabeça.
Leia Mais
"Ele entrou no estabelecimento que ela se encontrava trabalhando, totalmente alterado, derrubou vários itens no chão, pegou uma garrafa pet e desferiu um golpe fortíssimo no rosto dessa vítima. Ela ficou tonta, desnorteada, então ele se aproveitou desse momento e foi até o freezer pegar cerveja", detalhou a delegada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além do golpe na cabeça, a vítima ainda foi atingida por socos e chutes. Henrique foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.