Quem era Yuri Ramires, cantor sertanejo morto a tiros no Mato Grosso do Sul

Iuri Gomes Oliveira Ramires, de 47 anos, conhecido no mundo artístico como Yuri Ramirez, foi morto nesse sábado (30), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com oito tiros. O crime aconteceu na casa onde ele estava morando há cerca de um mês, no bairro Santa Emília.

O cantor havia deixado a cadeia há menos de um mês e respondia por crimes de estupro e tráfico de drogas em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações da Polícia Civil, duas pessoas entraram armadas na residência à procura de Yuri e encontraram primeiro a dona do imóvel em um quarto. Os assassinos se apresentaram como policiais e continuaram a vasculhar a casa. Ao se depararem com Yuri, que estava em outro cômodo, dispararam oito tiros contra ele.

A perícia informou que foram localizadas 12 cápsulas de pistola espalhadas pela cena do crime. Até o momento, os suspeitos não foram localizados e a Polícia segue investigando as motivações do assassinato. Segundo o G1, o caso foi registrado como homicídio qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Quem era Yuri Ramirez?

Yuri nasceu em Campo Grande e começou sua carreira na música quando ainda era adolescente. Além de cantor, ele também compunha canções. Sua voz marcante e presença no palco conquistaram rapidamente o público local, o que o fez se consolidar rapidamente no sertanejo.

Em 2020 Yuri formou sua primeira dupla sertaneja. Após três anos se apresentando em São Paulo, Mato Grosso e diversas regiões do Brasil, ele preferiu seguir carreira solo e lançou a música “Boca Errada”, canção que marcou sua carreira artística.

Nas redes sociais, que no momento estão desativadas, o cantor possuía cerca de 6 mil seguidores.

Apesar do sucesso na carreira de cantor sertanejo, Yuri tinha alguns históricos criminais. Em 2018 ele foi preso em Goiânia usando um documento falso. Na ocasião, foram encontrados com ele cerca de 800 quilos de maconha vindos do Paraguai e um fuzil AK-47. Anteriormente Yuri já havia sido condenado por posse de 20 kg de drogas no Mato Grosso do Sul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, a Polícia Civil de Goiás informou que o cantor fazia parte de uma facção criminosa e era visto como o principal traficante de armas e drogas da região. Ele também possuía passagens por estupro.