Hospital registra dois nascimentos raros de bebês empelicados em 48 horas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um hospital de Itajaí (SC) viveu um acontecimento inusitado nesta semana: dois bebês nasceram empelicados em apenas 48 horas. Os partos aconteceram no Hospital Marieta Konder Bornhauser e envolveram gêmeos idênticos meninos. Em ambos os casos, os bebês empelicados foram os segundos a nascer, enquanto os irmãos vieram ao mundo fora da bolsa amniótica.

Um bebê nasce empelicado quando chega ao mundo ainda envolto pela bolsa amniótica, fenômeno considerado raro. No primeiro caso, ocorrido em 26 de agosto, nasceram os gêmeos Henry e Antony, filhos de Caroline Ferreira Samenezes e Paulo Henrique Coelho.

O pai se emocionou tanto ao ver Antony empelicado que desmaiou e precisou de atendimento da equipe médica. “Bem emocionante, bem intenso. O primeiro foi de boa. Vi, normal. No segundo, saiu empelicadinho. Ah, isso eu não aguentei. Eu desmaiei, tive que ser atendido”, contou Paulo Henrique Coelho, rindo, em um vídeo nas redes sociais.

A mãe, Caroline, disse ter previsto que um dos filhos viria envolto na bolsa: “Eu tinha comentado com a minha mãe que achava que um ia nascer empelicado. Na hora realmente foi bem lindo. Um veio todo enroladinho na bolsa. Emocionante. A gente vê o cuidado de Deus em cada detalhe”, declarou.

Dois dias depois, em 28 de agosto, nasceram os gêmeos Miguel e Isaque, filhos de Jonathan Zasnieski e Bruna Carolina Cândido Zasnieski. Assim como no primeiro parto, o segundo bebê, Miguel, também nasceu empelicado.

“Um momento que não tem palavras para descrever. Nunca tinha visto antes um bebê empelicado, mesmo sendo bombeiro. Em todo momento a equipe foi comunicando o que estava acontecendo, foi muito prestativa”, comentou Jonathan, pai dos gêmeos.

Segundo a médica residente Luiza Gallina, responsável pelos partos, o fenômeno é raro porque durante uma cesariana a bolsa geralmente se rompe. O fato de ambos os segundos bebês terem nascido com a bolsa amniótica intacta torna os acontecimentos ainda mais especiais.

Os nomes das pessoas têm origens que remetem a certos significados. Geralt pixabay E alguns traduzem sentimentos ligados a alegria, satisfação, alto astral. Veja alguns nomes: Tim Mossholder Unsplash ANA - Vem do hebraico Hanna, que significa 'cheia de graça, bem-aventurada'. Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay ANANDA - Vem do sânscrito Anand, 'felicidade, alegria'. Pode ser usada também para meninos, pois provém de palavra masculina, mas é usada majoritariamente para meninas. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay BARUC - Vem do hebraico e significa 'afortunado, próspero, feliz'. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay BEATRIZ - Vem do latim Beatrice, 'aquela que traz felicidade'. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay BENJAMIN - Vem do hebraico Benyamin ( ben que quer dizer 'filho', e yamin, 'mão direita'. É o 'filho da felicidade'. sarbotde por Pixabay CAIO (OU GAIO) - Vem do latim Caius, que deu origem a Gaius, abreviação de Gavius (regozijar-se) OpenClipart-Vectors por Pixabay ELISA - Vem do fenÃ­cio Elizah, 'alegre'. TambÃ©m Ã© uma reduÃ§Ã£o de Elisabete, do hebraico Elishebba, 'promessa divina'. Pontep Luangon por Pixabay FAUSTO - Vem do latim Faustus, ligado à felicidade, àquele que é sortudo. Imagem de Oberholster Venita por Pixabay HILÁRIO - Vem do grego Hilaros, que significa 'alegre, jovial' Imagem de trinity5445 por Pixabay KEIKO - Vem do japonês a partir da junção dos kanjis kei, 'bênção, alegria, congratulação'. kumustaka por Pixabay LETÍCIA - Vem do latim Laetitia, 'alegria, prazer, felicidade' Clker-Free-Vector-Images por Pixabay NATAN (OU NATHAN) - Vem do hebraico natán, representando 'presente de Deus'. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay NINO - Abreviatura de nomes como Giovanino. Significa 'alegre, auspicioso'. Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay SAMIR - Vem do árabe Samirah e significa 'vivaz, animado'. Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay THALIA - Vem do grego Thállo, o qual significa 'viço, exuberância' André Santana AndreMS por Pixabay Voltar Próximo

“Ambas as gestações foram classificadas como gemelares do tipo mono/di, em que os bebês são idênticos, compartilham a mesma placenta, mas se desenvolvem em bolsas amnióticas separadas”, explicou a médica.

O Hospital Marieta Konder Bornhauser realiza cerca de 400 partos por mês, mas casos como esses são considerados extremamente raros, chamando atenção pelo registro emocionante e único.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quando ocorre o parto empelicado?