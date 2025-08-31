Ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques é preso em São Paulo por receptação de veículo

Um ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 foi preso na ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo, na madrugada deste domingo (31/8) após ser flagrado conduzindo um veículo com queixa de apropriação indébita.

O nome do ex-piloto não foi divulgado pela Polícia Militar, mas a Folha apurou que é Tarso Marques, que correu pela Minardi nos anos 1990 e começo dos anos 2000. A reportagem não localizou sua defesa.

Segundo a Polícia Militar, durante a Operação Direção Segura, uma equipe abordou, por volta das 3h, o automóvel Lamborghini Gallardoss, que trafegava sem as placas fixadas. O condutor, ao perceber a fiscalização, tentou recolocar as placas, mas foi contido pelos policiais.

Ao verificarem as informações do veículo, os policiais identificaram que ele tinha registro de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.

O automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira.

Ainda segundo a PM, ele foi conduzido ao 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão realizou a prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

