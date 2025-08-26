Concurso vai eleger o gato vira-lata mais bonito do Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem é “gateiro” sabe que cada gato Sem Raça Definida (SRD) – o famoso vira-lata – tem um charme único. Mas um concurso quer escolher o mais bonito do Brasil. A iniciativa é da Woolie, empresa brasileira de design para gatos.

O concurso cultural “O gato SRD mais bonito do Brasil” está na quarta edição. A iniciativa foi criada para promover a beleza, a diversidade e as histórias emocionantes dos gatos SRD. "Desde a primeira edição, nosso objetivo é valorizar os gatos SRD e criar uma comunidade em torno da adoção consciente. Cada inscrição, cada foto, cada voto conta para mostrar a diversidade e a beleza desses felinos”, explica Segundo Daniel Mostacada, fundador e CEO da Woolie.

As inscrições já estão abertas e foram divididas em quatro etapas (confira o cronograma abaixo). "O concurso foi evoluindo ao longo do tempo, e percebemos que quanto maior a participação, mais fortalecido sai o movimento. Então, ampliamos para quatro classes: gatos monocor, bicolores, tricolores ou escaminhas e padrões especiais. Isso torna o concurso mais dinâmico e divertido para os tutores e para o público”, explica.

Em 2024, a iniciativa recebeu mais de 8 mil inscrições e 500 mil votos, e o vencedor foi Pipo, um frajola de 2 anos de Sorocaba (SP). o gatinho foi abandonado nas ruas e é paraplégico. Depois de ser adotado, ele se tornou símbolo de superação e alegria, aprendendo a andar de skate.

Além de valorizar tutores e animais, a iniciativa ajuda a promover a adoção de gatinhos. “A cada edição, temos um aumento no número de abrigos/ONGs que participam do concurso e reportam que a visibilidade trouxe maior procura por potenciais tutores. Em 2024 o Gato SRD Laranja eleito o mais bonito do brasil, Cebola, da ONG Gatinhos da Vila Prudente foi, foi adotado após o concurso. Ele tinha dificuldade de ser adotado por não ter um dos olhos e ser FELV+”, destaca.

Como funciona?

Para participar é simples: os tutores devem postar fotos de seus gatos no Instagram, marcar @woolie.pet, e garantir que o perfil esteja público. "Quando as pessoas postam fotos de seus gatos, estamos aumentando a visibilidade desses felinos em lares. Muitos abrigos aproveitam o concurso para divulgar seus animais, e isso gera interesse e adoção. Cada gato SRD merece ser reconhecido e amado”, aponta.

As fotos devem seguir a alguns critérios:

Qualidade da foto: imagens nítidas e bem iluminadas serão priorizadas;

Gato sozinho/sem humano: a foto deve destacar exclusivamente o gato;

Bem-estar animal: gatos demonstrando sinais de estresse ou maus-tratos serão eliminados. Também não são aprovadas fotos de gatos circulando ao ar livre pelas ruas;

Não conter propaganda/divulgação de produtos próximo ao gato (inclusive produtos que sejam a Woolie não podem aparecer);

Não conter manifestações políticas ou religiosas;

Gatos participantes devem se enquadrar nas classes designadas.

As fotos que atenderem a todos esses critérios são levadas a um comitê que elege os gatos que disputarão o concurso, buscando diversidade e pluralidade.

Qual é o prêmio?

O concurso não tem premiação em dinheiro. De acordo com a Woolie, o prêmio é a divulgação no Instagram da marca, um certificado simbólico e um troféu.

“Mas, reforçamos, que o mais importante não é o título em si, é o movimento e a visibilidade dos gatos. Por ser um concurso cultural, não promovemos produtos de empresas nem vinculamos a premiação a um produto de marca. A Woolie utiliza sua rede social como plataforma para divulgação e engajamento da ação”, explica Daniel.

Quando fazer a inscrição?

Em 2025, o concurso será organizado em 4 classes - apresentando categorias por tipo de coloração, com uma dinâmica de inscrição e batalhas mais ágil, acontecendo em apenas dois meses:

Classe A – Gato Monocor: 25 a 31/08;

Classe B – Gato Bicolor: 08 a 14/09;

Classe C – Gato Tricolor ou Escaminha: 22 a 28/09;

Classe D – Gato com Padrões Especiais: 06 a 12/10

Cada classe terá 32 gatos selecionados, disputando 4 vagas na final por votação nos Stories do Instagram da Woolie (@woolie.pet). Os 16 finalistas das quatro classes disputarão, de 20 a 27 de outubro, a grande final pelo título de “O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2025”.

A final nacional acontecerá de 20 a 27 de outubro, com o anúncio do campeão em 28 de outubro.

Celebração do Dia do Gato Preto

A final acaba em 27 de outubro, o Dia do Gato Preto. A data não é por acaso: ela foi escolhida para reforçar a conscientização sobre preconceitos históricos e superstições envolvendo gatos dessa cor.

Um episódio arrancou risadas de quem estava na Câmara Municipal de Votuporanga, em São Paulo, no dia 16 de junho. Um gato que circula pelo plenário e é considerado mascote pelos vereadores interrompeu uma sessão ao esbarrar com o rabo no microfone. Reprodução de vídeo O presidente da Câmara, Daniel David, que estava na mesa, também riu. O gato se chama Lelo e passou a viver na Câmara depois que sua tutora, que morava na vizinhança, se mudou. Ele ganhou o apelido de "vereador". Reprodução de vídeo Lelo não tem raça definida. Ele é um macho de 4 meses, com pelagem curta, que é castrado e pesa sete quilos. Ele usa um microchip para que possa ser rastreado e virou um xodó nos gabinetes dos parlamentares e no plenário. Reprodução de vídeo Levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), divulgado em maio de 2025, indica que o número de gatos nos lares brasileiros atingiu 30,8 milhões, representando um aumento de 5,4% em relação a 2022, quando havia 29,2 milhões de felinos. Pexels pixabay Esse crescimento é atribuído a fatores como a independência dos gatos, facilidade de cuidados e menor necessidade de espaço, características que os tornam ideais para famílias com rotinas agitadas e residências menores. divulgação VetQuality Veterinária Além disso, a demanda por produtos especializados para felinos, como arranhadores, brinquedos e locais elevados, também aumentou, visando garantir o bem-estar desses animais. StockSnap pixabay O IPB destaca que a popularidade dos gatos está diretamente ligada às mudanças no estilo de vida dos brasileiros, que buscam animais de estimação que se adaptem melhor às suas rotinas e espaços disponíveis. Veja algumas raças lindas e dóceis. Irina pixabay Ragdoll - Raça desenvolvida nos EUA nos anos 1950. Seu nome significa "Boneca de pano" e indica que ele é muito dócil e gosta de brincar. Vive cerca de 10 anos. Simone JOhnson wiki commons Persa - Originária do Irã (antiga Pérsia). Tem muita pelagem e focinho achatado. Mia pouco, num tom baixo, que não incomoda. Há mais de 100 combinações de cores para esses gatos. Vive entre 12 e 17 anos. Lucas Setin wiki commons Americano de pelo curto (American Short Hair) - Originário dos EUA, tem um M ou W invertido em sua pelagem, que é curta e de textura dura (que protege no frio). Dócil até mesmo com cães. Vive de 14 a 18 anos. odin_aka_zero-one - O wiki commons Exótico - Raça que parece um gato persa, mas com pelos curtos. Resulta do cruzamento do persa com o gato de pelo curto americano. É robusto e vive de 10 a 15 anos. Heikki Siltala wiki commons Maine Coon - OriginÃ¡rio do estado do Maine (EUA), Ã© considerada a raÃ§a de maior porte no mundo. Tem pelagem espessa e macia, suporta bem as mudanÃ§as de clima e Ã© exÃ­mio caÃ§ador de ratos. Vive cerca de 14 anos. pixabay Siamês - Raça oriental, originária do Sudeste da Ásia, com cabeça triangular. Tem porte esguio e pelagem curta e brilhante. Pode ser branco, creme ou castanho. No cio, seus miados são muitos altos. Vive de 10 a 20 anos. Meekahoo - wiki commons Angorá - Originário da Turquia. Conhecido na Europa desde o século 17. Tem pelagem longa e sedosa, com predominância do branco e do laranja. A cor dos olhos varia. Alguns gatos têm um olho de cada cor. Vive de 12 a 18 anos. UrieldaCosta wiki commons Sphynx (Esfinge) - Originário do Canadá, não tem pelos, devido a um gene hereditário que causa alopécia. A textura da pele lembra camurça. Tem uma cauda longa e afiada. Tem várias cores. George Balatsos wiki commons Um cuidado com o Sphynx: Como não elimina gordura por falta de pelos, deve ser limpo com toalhinhas umedecidas uma vez por semana. Banho uma vez por mês com shampoo neutro. Vive cerca de 14 anos. pixabay Havana Brown - Resultado do cruzamento de gato siamês com gato preto, na Inglaterra, nos anos 1950. Geralmente, são marrons, em tom escuro, com olhos verdes que chamam muito a atenção. Vivem entre 8 e 13 anos. Dave Scelfo wiki commons Sagrado da Birmânia - Remonta a templos da antiga Birmânia, atual Myanmar. Tem cabeça redonda, nariz curto e olhos azuis. Chamado de gato de luvas por causa dos pelos brancos nas patas. Vive entre 12 e 16 anos. grapheum.de - wiki commons Savannah - Nasceu do cruzamento de gato doméstico com serval, típico das savanas. Tem habilidade para saltar. É alto e elegante. Pelagem exótica. Brincalhão, mas pode atacar aves pequenas, pelo instinto selvagem. Vive até 20 anos. dominio público Bengal ou Gato de bengala - Surgiu nos anos 1960, nos EUA, do cruzamento de gatos domésticos e gatos-leopardos asiáticos. Cauda média e grossa. Pelo curto e fino. Gato forte, malhado, parece selvagem, mas é dócil. Vive de 10 a 16 anos. domínio público SRD - Gato sem raça definida. Assim como os cães vira-latas, geralmente são mestiços, resultantes de cruzamentos entre diferentes raças. Divulgação Petlove Agora algumas observações. Embora os gatos exijam menos trabalho que os cães, é necessário estar atento às suas necessidades. Fornecer alimentação correta e assistência de saúde com veterinário. Shanon pixabay Quem tem jardim pode deixar os gatos livres para se divertir. Eles amam o ambiente arborizado. Mas se eles quebrarem as plantas, borrife um pouco de água no gato que ele logo volta pra dentro de casa. Ilona Ilyés pixabay Mesmo animais que ficam apenas em casa devem receber antiparasitas periodicamente. Observe se ele está irritado com algum bichinho, como pulga, por exemplo. Cuide para que nada o incomode. bichvn por Pixabay Não dê leite ao gato. Isso é fantasia de desenho animado. Ele deve ser alimentado com ração seca ou alimentos úmidos enlatados, apropriados para seu consumo. A lactose não é bem digerida por gatos. Florian Bollmann por Pixabay Gatos precisam ficar hidratados, mas dificilmente um pote de água os atrai. Para incentivar, deixe água em movimento. A água pingando ou escorrendo atrai o gatinho. rihaij por Pixabay Apesar de habilidosos, os gatos podem cair da janela sem proteção. Instale telas bem estruturadas para evitar acidentes. divulgação shopee Mantenha uma caixa de areia para o gato fazer as necessidades. Faça a limpeza diária dessa caixa e uma lavagem a cada dois dias. divulgação racoesreis.com Os gatos cuidam sozinhos da própria higiene, mas o aconselhável é dar banho neles a cada 30 dias. Dependendo do ambiente e da pelagem do animal, pode até esperar 60 dias. C.Meyer pixabay Voltar Próximo

"Os gatos pretos ainda carregam muitos estereótipos injustos. Queremos usar nossa plataforma para mudar essa percepção, mostrando que a beleza e o valor de um gato vão muito além da cor da pelagem”, destaca Daniel.

"Essa é também uma forma de reforçar nosso compromisso com a causa social que nos move e de inspirar respeito e valorização por todos os gatos”, completa.

Gatos vira-lata são os favoritos dos brasileiros

A pesquisa "PetCenso 2025" da Petlove revela que o gato SRD é o felino mais comum no Brasil, representando 86% dos gatos nas casas dos brasileiros. Entre as raças, os Siameses (5%) e os Persas (2%) ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.