Gato é flagrado bebendo água benta em igreja

Um episódio arrancou risadas de quem estava na Câmara Municipal de Votuporanga, em São Paulo, no dia 16 de junho. Um gato que circula pelo plenário e é considerado mascote pelos vereadores interrompeu uma sessão ao esbarrar com o rabo no microfone. Reprodução de vídeo

O presidente da Câmara, Daniel David, que estava na mesa, também riu. O gato se chama Lelo e passou a viver na Câmara depois que sua tutora, que morava na vizinhança, se mudou. Ele ganhou o apelido de "vereador". Reprodução de vídeo

Lelo não tem raça definida. Ele é um macho de 4 meses, com pelagem curta, que é castrado e pesa sete quilos. Ele usa um microchip para que possa ser rastreado e virou um xodó nos gabinetes dos parlamentares e no plenário. Reprodução de vídeo

Levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), divulgado em maio de 2025, indica que o número de gatos nos lares brasileiros atingiu 30,8 milhões, representando um aumento de 5,4% em relação a 2022, quando havia 29,2 milhões de felinos. Pexels pixabay

Esse crescimento é atribuído a fatores como a independência dos gatos, facilidade de cuidados e menor necessidade de espaço, características que os tornam ideais para famílias com rotinas agitadas e residências menores. divulgação VetQuality Veterinária

Além disso, a demanda por produtos especializados para felinos, como arranhadores, brinquedos e locais elevados, também aumentou, visando garantir o bem-estar desses animais. StockSnap pixabay

O IPB destaca que a popularidade dos gatos está diretamente ligada às mudanças no estilo de vida dos brasileiros, que buscam animais de estimação que se adaptem melhor às suas rotinas e espaços disponíveis. Veja algumas raças lindas e dóceis. Irina pixabay

Ragdoll - Raça desenvolvida nos EUA nos anos 1950. Seu nome significa "Boneca de pano" e indica que ele é muito dócil e gosta de brincar. Vive cerca de 10 anos. Simone JOhnson wiki commons

Persa - OriginÃ¡ria do IrÃ£ (antiga PÃ©rsia). Tem muita pelagem e focinho achatado. Mia pouco, num tom baixo, que nÃ£o incomoda. HÃ¡ mais de 100 combinaÃ§Ãµes de cores para esses gatos. Vive entre 12 e 17 anos. Lucas Setin wiki commons

Americano de pelo curto (American Short Hair) - Originário dos EUA, tem um M ou W invertido em sua pelagem, que é curta e de textura dura (que protege no frio). Dócil até mesmo com cães. Vive de 14 a 18 anos. odin_aka_zero-one - O wiki commons

Exótico - Raça que parece um gato persa, mas com pelos curtos. Resulta do cruzamento do persa com o gato de pelo curto americano. É robusto e vive de 10 a 15 anos. Heikki Siltala wiki commons

Maine Coon - Originário do estado do Maine (EUA), é considerada a raça de maior porte no mundo. Tem pelagem espessa e macia, suporta bem as mudanças de clima e é exímio caçador de ratos. Vive cerca de 14 anos. pixabay

Siamês - Raça oriental, originária do Sudeste da Ásia, com cabeça triangular. Tem porte esguio e pelagem curta e brilhante. Pode ser branco, creme ou castanho. No cio, seus miados são muitos altos. Vive de 10 a 20 anos. Meekahoo - wiki commons

Angorá - Originário da Turquia. Conhecido na Europa desde o século 17. Tem pelagem longa e sedosa, com predominância do branco e do laranja. A cor dos olhos varia. Alguns gatos têm um olho de cada cor. Vive de 12 a 18 anos. UrieldaCosta wiki commons

Sphynx (Esfinge) - Originário do Canadá, não tem pelos, devido a um gene hereditário que causa alopécia. A textura da pele lembra camurça. Tem uma cauda longa e afiada. Tem várias cores. George Balatsos wiki commons

Um cuidado com o Sphynx: Como não elimina gordura por falta de pelos, deve ser limpo com toalhinhas umedecidas uma vez por semana. Banho uma vez por mês com shampoo neutro. Vive cerca de 14 anos. pixabay

Havana Brown - Resultado do cruzamento de gato siamês com gato preto, na Inglaterra, nos anos 1950. Geralmente, são marrons, em tom escuro, com olhos verdes que chamam muito a atenção. Vivem entre 8 e 13 anos. Dave Scelfo wiki commons

Sagrado da Birmânia - Remonta a templos da antiga Birmânia, atual Myanmar. Tem cabeça redonda, nariz curto e olhos azuis. Chamado de gato de luvas por causa dos pelos brancos nas patas. Vive entre 12 e 16 anos. grapheum.de - wiki commons

Savannah - Nasceu do cruzamento de gato doméstico com serval, típico das savanas. Tem habilidade para saltar. É alto e elegante. Pelagem exótica. Brincalhão, mas pode atacar aves pequenas, pelo instinto selvagem. Vive até 20 anos. dominio público

Bengal ou Gato de bengala - Surgiu nos anos 1960, nos EUA, do cruzamento de gatos domésticos e gatos-leopardos asiáticos. Cauda média e grossa. Pelo curto e fino. Gato forte, malhado, parece selvagem, mas é dócil. Vive de 10 a 16 anos. domínio público

SRD - Gato sem raça definida. Assim como os cães vira-latas, geralmente são mestiços, resultantes de cruzamentos entre diferentes raças. Divulgação Petlove

Agora algumas observações. Embora os gatos exijam menos trabalho que os cães, é necessário estar atento às suas necessidades. Fornecer alimentação correta e assistência de saúde com veterinário. Shanon pixabay

Quem tem jardim pode deixar os gatos livres para se divertir. Eles amam o ambiente arborizado. Mas se eles quebrarem as plantas, borrife um pouco de água no gato que ele logo volta pra dentro de casa. Ilona Ilyés pixabay

Mesmo animais que ficam apenas em casa devem receber antiparasitas periodicamente. Observe se ele está irritado com algum bichinho, como pulga, por exemplo. Cuide para que nada o incomode. bichvn por Pixabay

Não dê leite ao gato. Isso é fantasia de desenho animado. Ele deve ser alimentado com ração seca ou alimentos úmidos enlatados, apropriados para seu consumo. A lactose não é bem digerida por gatos. Florian Bollmann por Pixabay

Gatos precisam ficar hidratados, mas dificilmente um pote de água os atrai. Para incentivar, deixe água em movimento. A água pingando ou escorrendo atrai o gatinho. rihaij por Pixabay

Apesar de habilidosos, os gatos podem cair da janela sem proteção. Instale telas bem estruturadas para evitar acidentes. divulgação shopee

Mantenha uma caixa de areia para o gato fazer as necessidades. Faça a limpeza diária dessa caixa e uma lavagem a cada dois dias. divulgação racoesreis.com