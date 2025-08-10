Emprego dos sonhos: cuidar de gatos em ilha paradisíaca com despesas pagas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Imagine aceitar um emprego em que precisa viver em uma pequena ilha grega cercada pelo azul do Mar Egeu, em meio a uma reserva natural intocada. E sua tarefa é simples: cuidar de gatos. O emprego dos sonhos para os amantes dos felinos ainda inclui casa própria de graça e todas as despesas pagas.

Desde 2018, o casal Joan Bowell e Richard busca pessoas para trabalhar com eles no abrigo God's Little People Cat Rescue, fundado por eles. A organização fica em Syros, uma ilha com cerca de 25 mil habitantes e milhares de gatos de rua. O casal já chegou a receber mais de 35 mil currículos para ocupar apenas um posto de trabalho.

Joan, que é dinamarquesa, fundou o abrigo depois de testemunhar as condições desesperadoras em que os gatos viviam na ilha. Muitos eram envenenados, maltratados ou simplesmente abandonados.

Foi então que ela e o marido, que é britânico, venderam a casa na Dinamarca e se mudaram para a Grécia, transformando um terreno acidentado em um refúgio para os animais. Desde então, eles resgataram dezenas de gatos, castraram todos para controlar a população e conquistaram o respeito da comunidade local.

Quem é o candidato ideal?

Com o tempo, o casal percebeu que não poderia cuidar sozinho de tantos gatos, especialmente porque Richard precisa passar períodos em Nova York a trabalho. Foi então que Joan publicou a vaga: cuidar dos felinos por quatro horas diárias, em troca de uma casa própria, um carro, salário e despesas pagas.

Mas o trabalho vai muito além do simples cuidado: o candidato ideal precisa ter profundo amor e respeito pelos gatos, saber reconhecer sinais de doença, administrar medicamentos e levar os animais ao veterinário quando necessário. Além disso, é importante gostar da solidão e do contato com a natureza, pois a rotina acontece em uma ilha tranquila, longe da agitação das cidades.

