Emprego dos sonhos: cuidar de gatos em ilha paradisíaca com despesas pagas
Abrigo fundada por casal na Grécia cuida de gatos abandonados
Imagine aceitar um emprego em que precisa viver em uma pequena ilha grega cercada pelo azul do Mar Egeu, em meio a uma reserva natural intocada. E sua tarefa é simples: cuidar de gatos. O emprego dos sonhos para os amantes dos felinos ainda inclui casa própria de graça e todas as despesas pagas.
Desde 2018, o casal Joan Bowell e Richard busca pessoas para trabalhar com eles no abrigo God's Little People Cat Rescue, fundado por eles. A organização fica em Syros, uma ilha com cerca de 25 mil habitantes e milhares de gatos de rua. O casal já chegou a receber mais de 35 mil currículos para ocupar apenas um posto de trabalho.
Joan, que é dinamarquesa, fundou o abrigo depois de testemunhar as condições desesperadoras em que os gatos viviam na ilha. Muitos eram envenenados, maltratados ou simplesmente abandonados.
Foi então que ela e o marido, que é britânico, venderam a casa na Dinamarca e se mudaram para a Grécia, transformando um terreno acidentado em um refúgio para os animais. Desde então, eles resgataram dezenas de gatos, castraram todos para controlar a população e conquistaram o respeito da comunidade local.
Quem é o candidato ideal?
Com o tempo, o casal percebeu que não poderia cuidar sozinho de tantos gatos, especialmente porque Richard precisa passar períodos em Nova York a trabalho. Foi então que Joan publicou a vaga: cuidar dos felinos por quatro horas diárias, em troca de uma casa própria, um carro, salário e despesas pagas.
Mas o trabalho vai muito além do simples cuidado: o candidato ideal precisa ter profundo amor e respeito pelos gatos, saber reconhecer sinais de doença, administrar medicamentos e levar os animais ao veterinário quando necessário. Além disso, é importante gostar da solidão e do contato com a natureza, pois a rotina acontece em uma ilha tranquila, longe da agitação das cidades.
Outros trabalhos dos sonhos
Livreiro, nas Maldivas - uma livraria na ilha de Soneva Fushi, queridinha das celebridades, chegou a abrir uma vaga para vender livros, escrever textos, ministrar cursos de escrita criativa e se divertir na ilha paradisíaca;
Policial, Ilha de Ascensão - além de quase não haver crimes na bela ilha do Pacífico Sul, os policiais tem direito a moradia, carro, assistência médica, auxílio-alimentação anual e passagens aéreas de ida e volta para o Reino Unido. Tudo de graça;
Zelador, Grande Barreira de Corais (Austrália) - O trabalho é simplesmente fazer mergulhos e fazer levantamento de pombos, tudo isso com uma paisagem de tirar o fôlego;
Contador de focas, Ilhas Farne - Ao largo da costa de Northumberland, Inglaterra, ficam as Ilhas Farne, uma área rica em vida selvagem e de beleza de cair o queixo. O trabalho envolve contar filhotes de foca e secar os pelos dos filhotes de andorinha-do-mar;
Criador de Sabores, Austrália - Imagina ser pago para viajar em busca de bons lugares para comer e ainda receber uma bolada para isso? Essa vaga existe e já teve sortudo ocupando-a.