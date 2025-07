Homem de 82 anos quer deixar herança milionária a quem adotar sua gata

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um idoso de 82 anos, morador da província de Guangdong, no sul da China, anunciou que pretende deixar toda a herança dele para qualquer pessoa disposta a cuidar de sua gata depois que ele morrer. O homem, identificado apenas pelo sobrenome Long, vive sozinho desde que perdeu a esposa há uma década. Ele também não tem filhos ou parentes próximos e encontrou conforto na companhia de gatos de rua.

A história ganhou destaque na imprensa chinesa e gerou ampla repercussão em redes sociais. Segundo o South China Morning Post, Long adotou quatro gatos em um dia chuvoso. Apenas um felino, uma fêmea chamada Xianba, permanece com o homem. Preocupado com o futuro da gata, ele decidiu buscar alguém de confiança para garantir o bem-estar do animal — e, em troca, promete doar todas as economias de uma vida.

Em entrevista à Rádio e Televisão de Guangdong, Long foi direto sobre sua única exigência: “Minha condição é que a pessoa cuide bem da Xianba. Só isso”. Apesar da herança envolvida, Long parece movido apenas por um desejo sincero: garantir que sua gata tenha o mesmo amor e cuidado que ele oferece todos os dias. “Ela é minha família. Só quero alguém que a ame como eu amei”, disse.

Com a ajuda de jornalistas locais, Long tem procurado ativamente alguém que se comprometa com o cuidado incondicional da gata. Até agora, porém, ele não encontrou a pessoa ideal. “Gostaria de encontrar alguém que realmente a ame. Não quero que ela se torne um peso ou um objeto de interesse financeiro”, afirmou.

O Código Civil da China, em vigor desde 2021, permite que cidadãos deixem bens para indivíduos, instituições ou mesmo para o Estado. Porém, especialistas alertam que, mesmo com testamento válido, possíveis disputas legais com parentes distantes ainda podem ocorrer.

A história de Long também reflete uma tendência crescente no país: o amor pelos animais de estimação. Segundo o Relatório da Indústria de Animais de Estimação da China de 2025, o número de cães e gatos ultrapassou 124 milhões no último ano, enquanto o mercado pet movimentou mais de R$ 200 bilhões em relação ao ano passado.

Em 2024, uma idosa de Xangai também deixou toda sua fortuna, estimada em R$ 15 milhões, para seus gatos e cachorros após anos de negligência por parte dos filhos.