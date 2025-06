Gata que sobreviveu a uma queda de 120 metros terá novo lar

Em meio a uma tragédia no Parque Nacional Bryce Canyon, localizado no estado de Utah (EUA), uma história comovente de sobrevivência e compaixão trouxe esperança. Uma gata malhada de 12 anos sobreviveu a uma queda de quase 120 metros e foi adotada pela piloto do resgate que a encontrou. Batizada de Mirage, a felina foi a única sobrevivente do acidente que vitimou seus tutores.

No dia 29 de abril, equipes de busca vasculhavam uma ravina no parque após a queda fatal do casal Matthew Nannen, de 45 anos, e Bailee Crane, de 58, que despencou de um mirante ao escalar uma grade de segurança no Inspiration Point, um dos pontos mais altos e íngremes da região.

De acordo com o portal norte-americano ABC News, durante a operação, os socorristas encontraram uma caixa de transporte de animal coberta de sujeira, que parecia, à primeira vista, uma mochila. Para surpresa da equipe, dentro estava uma gata visivelmente ferida, mas viva.

Segundo a Best Friends Animal Society, que acolheu o animal, Mirage havia sofrido fraturas nas costelas e apresentava fluido no coração. Ela foi rapidamente transferida para um hospital veterinário especializado em Las Vegas, onde recebeu tratamento intensivo. Contra todas as expectativas, se recuperou completamente.

"Foi um verdadeiro milagre", afirmou Judah Battista, diretor do santuário da Best Friends Animal Society. "Por isso demos a ela o nome de Mirage, como uma miragem de esperança em meio ao desespero".

Uma das pessoas que participaram do resgate naquele dia foi a piloto Chelsea Tugaw, do Departamento de Segurança Pública de Utah. Emocionada com o caso, ela acompanhou a trajetória do felino desde o resgate até sua reabilitação. E, semanas depois, com a permissão da família dos donos falecidos, Tugaw decidiu dar a ela um novo lar.

"Não conseguimos acreditar que ela estava viva. Achei que ela não resistiria", contou Tugaw. "Agora, estou muito feliz por levá-la para casa. Espero proporcionar a ela uma vida tranquila e cheia de amor".

Para a equipe do santuário, a adoção é um desfecho simbólico e poderoso. "Esse reencontro oferece um vislumbre de luz em uma história marcada pela perda", disse Battista. "Mirage representa os muitos animais que precisam de um novo começo. Ela teve uma segunda chance, e há muitos outros esperando pela mesma oportunidade".

