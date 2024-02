Começa nesta quinta-feira (1º/2) um concurso para pets que pretende eleger o gato sem raça definida (SRD) — conhecidos popularmente como vira-latas — mais bonito do país. A terceira edição da competição "O Gato SRD Mais Bonito do Brasil" tem por intuito celebrar os animais adotados e sem pedigree.

A competição é organizada pela marca de produtos para felinos Woolie e teve a primeira edição em 2022. O primeiro campeão foi o gatinho Cleiton, de Minas Gerais, que se consagrou vitorioso entre 200 concorrentes. Cleiton foi encontrado pela sua tutora com dois meses embaixo de uma kombi.

No ano passado, a vencedora de segunda edição foi a gata Vick. Ela é uma felina de pelagem escaminha que nasceu sem os dois olhos, uma condição chamada anoftalmia bilateral. Vick foi encontrada sozinha por uma ONG, quando foi levada para uma clínica veterinária, as médicas a adotaram.

Como faço para participar?



A edição deste ano contará com dez seletivas disputadas em dez meses para escolher os finalistas. Os bichinhos serão divididos em grupos de acordo com as suas cores — bicolor, tricolor, tigrado, laranja, frajola preto, escaminha, branco, siamês bolinha e cinza.

Para se inscrever o tutor precisa publicar uma foto do pet sozinho em seu perfil no Instagram com a legenda “Gato(a) [classe] Mais Bonito(a) do Brasil 2024”. A cada mês, o comitê de ética do concurso selecionará 16 gatos de cada classe.

Os gatos selecionados serão identificados por números e competirão dois em dois entre si em batalhas nos stories da Woolie. O vencedor das batalhas é eleito o gato SRD mais bonito de sua classe e o resultado será anunciado no último dia do mês, no Instagram da marca. O vencedor de cada classe ganha prêmios personalizados e o certificado com o título de Gato Mais Bonito de sua classe.

Na final, os 10 bichinhos disputam entre si, em dezembro. O vencedor do concurso recebe o título de "Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2024", um certificado e um enxoval de produtos personalizados.

Cronograma das disputas



Fevereiro: tricolor (gato com manchas distribuídas nas cores preto, branco e laranja)

Março: frajola (gatos bicolores com padrão preto e branco e um formato de máscara, semelhante ao personagem do desenho animado) na coloração preta no rosto

Abril: bicolor (gatos com duas cores, exceto Frajola)

Maio: tigrado (gatos com listras escuras ou manchas em tons escuros em formato de riscas/listras sobre um fundo mais claro)

Junho: branco (pode variar de branco puro a ligeiramente bege)

Julho: laranja (pode ter variação de tonalidades de laranja)

Agosto: siamês bolinha (com coloração característica dos gatos siameses)

Setembro: cinza (pelagem totalmente cinza, que pode variar em cinza claro e escuro)

Outubro: preto (pode ter uma tonalidade marrom causada por fatores externos, como exposição ao sol)

Novembro: escaminha (gatas com pelagem em escamas ou desenhos únicos em tons que incluem cinza, marrom, preto e branco)

Dezembro: os dez ganhadores de cada classe, denominados finalistas, disputarão o título de "O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2024"

Gatinho Cleiton ganhador da primeira edição Reprodução redes sociais