Homem revela rosto após dolorosa remoção de 170 tatuagens
Leandro de Souza passou por cinco cirurgias para remover os desenhos da pele
compartilheSiga no
Leandro de Souza, de 36 anos, natural de Bagé (RS) chegou a ser chamado de homem mais tatuado do , com mais de 170 tatuagens cobrindo 95% do corpo. Ele iniciou sua trajetória artística aos 13 anos, inspirado por bandas de rock como Nirvana, Guns N' Roses e Metallica. Mas agora ele decidiu deixar os desenhos para trás, removendo as tattos e revelando o rosto limpo pela primeira vez.
No entanto, a vida de Leandro mudou completamente após sua conversão ao evangelismo. Decidido a deixar o passado para trás, ele passou por cinco cirurgias de remoção de tatuagem a laser no Hell Tattoo, em São Paulo. A transformação incluiu também o crescimento do cabelo castanho, após anos careca para exibir suas tatuagens na cabeça.
Leia Mais
“Após a quinta sessão de remoção de tatuagem facial, @helltatto - gratidão, é sobre Jesus Cristo”, escreveu nas redes sociais. Muitos reagiram com surpresa e emoção, chamando a transformação de “o verdadeiro milagre de Deus” e celebrando o “rosto limpo”.
Leandro afirma que a transformação restaurou sua dignidade e abriu novas oportunidades em sua vida profissional, permitindo que ele surpreendesse positivamente aqueles ao seu redor, conforme divulgado pelo Hell Tattoo.
A trajetória de Leandro, no entanto, não foi sempre positiva. Dez anos atrás, ele enfrentou um período difícil após o divórcio, quando começou a usar drogas como cocaína, ecstasy, LSD e álcool. Durante esse período sombrio, Leandro disse ter perdido a autoconfiança e se sentia como uma “atração de circo”.
Mas tudo mudou depois que ele visitou um abrigo e conheceu o evangelismo. “O primeiro passo para tudo na vida é aceitar que você não consegue fazer nada sozinho, que você é dependente químico”, revelou ao G1.
Desde então, ele se converteu e agora prega para pais e filhos em lares ligados a presídios. Em abril do ano passado, completou um ano sem drogas e cigarro, além de mais de três anos sem consumir álcool.
Apesar das conquistas, Leandro ainda terá três sessões de remoção de tatuagem a laser, agendadas a cada três meses. “Dói muito mais do que fazer. Dói três vezes mais do que fazer. Mesmo com anestesia, o processo é muito doloroso”, relatou.
Enquanto Leandro decidiu voltar atrás, o britânico Mathew Whelan, de 45 anos, se orgulha das modificações corporais. Conhecido como King of Ink Land, ele revelou recentemente sua aparência antes de cobrir o corpo inteiro com tatuagens.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Whelan, que gastou mais de £40 mil (quase R$ 300 mil) e passou mais de 1.600 horas sob a agulha, começou sua jornada artística aos 9 anos. Entre suas modificações, estão olhos pintados de preto, remoção de mamilos e moldagem das orelhas, além de cobrir o corpo com tatuagens.
Fotos mostram a impressionante jornada de Whelan, de adolescente comum a uma das figuras mais extremas da arte corporal mundial. Sua primeira tatuagem foi um buldogue, aos 16 anos, e poucos anos depois, ele já tatuava o rosto.
Como funciona a remoção de tatuagem?
- Avaliação – Profissional analisa tamanho, cores e profundidade da tatuagem;
- Escolha do laser – Cada cor pode exigir um tipo específico de laser;
- Proteção da pele – Área é limpa e, às vezes, recebe anestésico;
- Aplicação do laser – Pulsos de energia fragmentam a tinta da tatuagem;
- Recuperação – Crostas e vermelhidão aparecem; a pele precisa de semanas para se recuperar;
- Sessões múltiplas – Dependendo da tatuagem, podem ser necessárias várias sessões;
- Cuidados pós-procedimento – Evitar sol, coçar ou remover crostas; usar pomadas cicatrizantes;
- Resultado gradual – A tatuagem vai desaparecendo ao longo das sessões, principalmente cores difíceis como verde e amarelo.