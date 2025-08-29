Homem revela rosto após dolorosa remoção de 170 tatuagens

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Leandro de Souza, de 36 anos, natural de Bagé (RS) chegou a ser chamado de homem mais tatuado do , com mais de 170 tatuagens cobrindo 95% do corpo. Ele iniciou sua trajetória artística aos 13 anos, inspirado por bandas de rock como Nirvana, Guns N' Roses e Metallica. Mas agora ele decidiu deixar os desenhos para trás, removendo as tattos e revelando o rosto limpo pela primeira vez.

No entanto, a vida de Leandro mudou completamente após sua conversão ao evangelismo. Decidido a deixar o passado para trás, ele passou por cinco cirurgias de remoção de tatuagem a laser no Hell Tattoo, em São Paulo. A transformação incluiu também o crescimento do cabelo castanho, após anos careca para exibir suas tatuagens na cabeça.

“Após a quinta sessão de remoção de tatuagem facial, @helltatto - gratidão, é sobre Jesus Cristo”, escreveu nas redes sociais. Muitos reagiram com surpresa e emoção, chamando a transformação de “o verdadeiro milagre de Deus” e celebrando o “rosto limpo”.

Leandro afirma que a transformação restaurou sua dignidade e abriu novas oportunidades em sua vida profissional, permitindo que ele surpreendesse positivamente aqueles ao seu redor, conforme divulgado pelo Hell Tattoo.

A trajetória de Leandro, no entanto, não foi sempre positiva. Dez anos atrás, ele enfrentou um período difícil após o divórcio, quando começou a usar drogas como cocaína, ecstasy, LSD e álcool. Durante esse período sombrio, Leandro disse ter perdido a autoconfiança e se sentia como uma “atração de circo”.

Mas tudo mudou depois que ele visitou um abrigo e conheceu o evangelismo. “O primeiro passo para tudo na vida é aceitar que você não consegue fazer nada sozinho, que você é dependente químico”, revelou ao G1.

Desde então, ele se converteu e agora prega para pais e filhos em lares ligados a presídios. Em abril do ano passado, completou um ano sem drogas e cigarro, além de mais de três anos sem consumir álcool.

Apesar das conquistas, Leandro ainda terá três sessões de remoção de tatuagem a laser, agendadas a cada três meses. “Dói muito mais do que fazer. Dói três vezes mais do que fazer. Mesmo com anestesia, o processo é muito doloroso”, relatou.

Enquanto Leandro decidiu voltar atrás, o britânico Mathew Whelan, de 45 anos, se orgulha das modificações corporais. Conhecido como King of Ink Land, ele revelou recentemente sua aparência antes de cobrir o corpo inteiro com tatuagens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Whelan, que gastou mais de £40 mil (quase R$ 300 mil) e passou mais de 1.600 horas sob a agulha, começou sua jornada artística aos 9 anos. Entre suas modificações, estão olhos pintados de preto, remoção de mamilos e moldagem das orelhas, além de cobrir o corpo com tatuagens.

Mathew Whelan na adolescência e depois das tatuagens Reprodução / redes sociais

Fotos mostram a impressionante jornada de Whelan, de adolescente comum a uma das figuras mais extremas da arte corporal mundial. Sua primeira tatuagem foi um buldogue, aos 16 anos, e poucos anos depois, ele já tatuava o rosto.

Como funciona a remoção de tatuagem?