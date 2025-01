Quem é o influencer que morreu por causa de anestesia geral para tatuagem

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O empresário e influenciador digital Ricardo Godoi, de 46 anos, morreu na última segunda-feira (20/1), após tomar anestesia geral para fazer uma tatuagem. O catarinense teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. Nas redes sociais, ele produzia conteúdo sobre carros.

Ricardo era CEO do Godoi Group, empresa de importação e venda de carros de luxo. Ele era casado e tinha quatro filhos. Em seu perfil, com 215 mil seguidores, ele fazia postagens sobre o seu estilo de vida e sobre os carros que tinha e negociava, “Meu objetivo é trazer os carros mais exclusivos do mundo inteiro. Quero emocionar os apaixonados por automóveis, apresentar modelos que nunca foram vistos em solo nacional'', dizia.

Godoi era considerado uma referência no seu nicho de produção de conteúdo. Ele morava com a família em Balneário Camboriú e foi a Itapema para fazer o procedimento, mas morreu após a anestesia. Antes de ir para o bloco cirúrgico, ele chegou a comunicar que passaria pelo procedimento.

A morte foi comunicada no perfil de Godoi. “Hoje nos despedimos de Ricardo Godoi, uma pessoa incrível que deixou sua marca no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua alegria, generosidade e luz continuarão presentes em nossas memórias e em cada história que ele ajudou a construir”, diz a publicação.

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga as circunstâncias e possíveis causas da morte.