Empresa revendeu 800 toneladas de carne estragada pela enchente do RS

A Delegacia do Consumidor realiza, nesta quarta-feira (22/01), uma operação contra os sócios do frigorífico Tem De Tudo, em Três Rios, especializado na comercialização de carne bovina para municípios do interior do Rio de Janeiro.



As investigações indicam que o grupo comprou 800 toneladas de carne estragada na tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul.



Os empresários alegaram que usariam a carne para fabricar material orgânico e ração animal.



No entanto, mesmo estando encharcadas com água suja do Rio Guaíba, que inundou Porto Alegre, as carnes foram colocadas à venda em supermercados a preços cerca de 1000% superiores ao valor de fornecimento.

Há pouco, um dos funcionários do frigorífico foi preso em flagrante por armazenar a carne estragada.