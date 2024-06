Uma voluntária de Santa Catarina é investigada por suspeita de furtar doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Uma voluntária de Santa Catarina é investigada por suspeita de furtar doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Entre os itens apreendidos com a mulher estão produtos de limpeza, ração para cachorro e um brinquedo infantil. As informações são do g1.

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso. Segundo a corporação, a mulher não foi presa porque não havia mais situação de flagrante. Quem desconfiou do furto foi o motorista de aplicativo que buscou a suspeita no Parque de Exposições Attílio Francisco Xavier Fontana, local onde ocorre a separação das doações.

À Polícia Militar, o motorista relatou que viu a mulher com os produtos. A suspeita afirmou que levou apenas itens destinados a descarte, como peças de roupas e sapatos, e que ela tinha recebido autorização. As doações foram devolvidas ao parque.