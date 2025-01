Vídeo: influencer ‘Gordão da XJ’ cai de moto e deixa fãs preocupados

O influenciador digital Sidney, mais conhecido pelo apelido de Gordão da XJ, de 19 anos, assustou seus quase 3 milhões de seguidores ao compartilhar um vídeo de sua própria queda de moto. O acidente ocorreu na última quarta-feira (15/1), quando o jovem de 292,5 Kg caiu da moto que pilotava e sofreu ferimentos leves.

O tombo foi registrado por câmeras de segurança durante a madrugada, proporcionando uma visão clara do momento em que ele se desequilibra e é arremessado ao asfalto.

No incidente, o influenciador perdeu o controle da moto em uma curva fechada.

Apesar do espanto, Gordão da XJ encarou a situação com otimismo, ironizando na legenda do conteúdo: "Tenho só uma quedinha por ela. A queda".

A postura bem humorada, característica de sua personalidade pública, rendeu comentários cômicos na postagem, apesar de muitos terem mostrado preocupação também.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata