Influenciador morre após receber anestesia geral para fazer tatuagem

O influenciador digital e empresário do ramo de carros, Ricardo Godoi, de 46 anos, morreu nessa segunda-feira (20/1) após tomar uma anestesia geral em um hospital particular de Itapema, Santa Catarina. A Polícia Civil investiga a causa da morte.

O procedimento ocorreu no Hospital Dia Revitalité para fazer uma tatuagem – que seria realizada na mesma clínica por uma equipe de três tatuadores.

O estúdio de tatuagem diz que o paciente teve uma parada cardiorrespiratória durante o processo de sedação e entubação, e lamenta profundamente o falecimento de Ricardo, que além de cliente era um grande amigo do proprietário do Studio.

Em entrevista ao UOL, a defesa do tatuador afirmou que exames de sangue foram feitos e aprovados previamente. ''Contratamos um hospital particular com toda equipe, equipamentos e drogas anestésicas necessárias para a segurança do procedimento. Contratamos também um médico com especialização em anestesiologia e experiência em entubação, que teve sua documentação aprovada pelo hospital'', afirmou.

Ainda de acordo com a defesa, Godoi assinou o termo de consentimento de risco. O procedimento, que é regulamentado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), é feito quando o cliente prefere não sentir dor e quer fazer a tatuagem em uma única sessão.

Ricardo vendia e comprava carros de luxo, e era casado e tinha quatro filhos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Nas redes sociais, onde compartilhava fotos de veículos peculiares que importava para o Brasil para vender, o empresário possuía mais de 200 mil seguidores. ''Meu objetivo é trazer os carros mais exclusivos do mundo inteiro. Quero emocionar os apaixonados por automóveis, apresentar modelos que nunca foram vistos em solo nacional'', dizia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck