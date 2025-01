Participantes vistos como sinceros e transparentes têm mais chances de alcançar as finais de programas do gênero

Com o início do Big Brother, milhões de espectadores voltam os olhos para a convivência intensa entre os participantes. Mas o que parece ser apenas uma disputa por popularidade esconde uma batalha mental que exige equilíbrio emocional e estratégias bem calculadas.

“Confinamento prolongado, exposição constante e pressão para agradar o público podem desencadear altos níveis de ansiedade e estresse nos participantes”, explica o psicólogo Vinícius Dornelles.

Segundo um estudo publicado na revista Psychological Science em 2023, ambientes de confinamento social intenso podem aumentar os níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse, especialmente em indivíduos submetidos à avaliação pública constante. “Além disso, a ausência de privacidade amplifica sentimentos de vulnerabilidade emocional”, acrescenta a psicóloga Êdela Nicoletti.





Para os especialistas, manter o controle emocional é um dos segredos para se destacar no jogo. “Os participantes que conseguem desenvolver resiliência emocional tendem a conquistar o público, pois transmitem autenticidade e confiança”, afirma Vinícius Dornelles.

Ele recomenda técnicas de respiração e meditação para controlar momentos de tensão. Um estudo conduzido pela Universidade de Harvard em 2024 aponta que práticas meditativas diárias podem reduzir sintomas de estresse em situações de alta pressão.

Êdela Nicoletti ressalta a importância do autoconhecimento. “Aqueles que entendem seus próprios limites e gatilhos emocionais evitam conflitos desnecessários e conseguem construir alianças estratégicas dentro da casa”, diz. Ela também destaca a relevância da inteligência emocional para lidar com críticas externas, já que as redes sociais amplificam julgamentos em tempo real.





Os psicólogos concordam que o público valoriza narrativas autênticas. “A ideia de criar um personagem pode até funcionar no início, mas a coerência é o que sustenta o engajamento a longo prazo”, alerta Êdela Nicoletti. Dados da Nielsen, empresa de medição de audiência, mostram que participantes vistos como sinceros e transparentes têm mais chances de alcançar as finais de programas do gênero.





Por trás das festas, provas e votações, o Big Brother se revela uma maratona mental que exige dos participantes equilíbrio, inteligência emocional e capacidade de adaptação. Como mostram os especialistas, vencer essa batalha invisível depende de muito mais do que popularidade; é uma questão de estratégia e força interior.

