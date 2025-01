A atriz Vitória Strada, que agora é uma das participantes do BBB 25, revelou em uma recente entrevista para o GiMiCast - apresentado pelas atrizes gêmeas Giselle e Michelle Batista - que enfrentou sérios problemas de saúde relacionados à tireoide. Durante o papo, que estreia no canal da dupla no YouTube, no próximo dia 21, a artista contou sobre como recebeu o diagnóstico.

"Foi horrível! De uns tempos para cá, eu comecei a me sentir muito indisposta, um cansaço. Não é que eu seja a pessoa que acorda superanimada com a vida. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir bastante. Mas eu estava sentindo um cansaço fora do normal, de acordar, tomar café da manhã, resolver alguma coisinha e já estar exausta querendo dormir", detalhou.

"Eu pensei: “Gente, isso não está normal”. E já há algum tempo que eu não fazia um check-up, sabe? Eu estava com vários sintomas que eu não estava percebendo como pele seca, cabelo caindo, unha quebradiça, cansaço extremo, confusão mental, que é uma coisa do cansaço. Era um cansaço que não tinha explicação", revelou.

PhD em endocrinologia pela USP, cuja tese foi sobre tireoide, Elaine Dias JK explica que a tireoide é uma pequena glândula localizada na base do pescoço, responsável pela produção de hormônios que regulam o metabolismo. Ela desempenha um papel crucial em diversas funções do corpo humano, além de influenciar na frequência cardíaca, humor e cognição.

A especialista aponta sinais e sintomas que aparecem por conta da alteração do TSH, hormônio que age na tireoide:

Cansaço

Desânimo

Queda de cabelo

Unhas quebradiças

Dificuldade para emagrecer

“Durante as fases da vida, principalmente das mulheres, existem disfunções hormonais que correspondem a evolução corporal, como na adolescência, quando há um pico de estrogênio e progesterona e, consequentemente, uma redistribuição de gordura subcutânea, com aumento de glúteos, coxas, braços, provocando os primeiros sinais de celulite e retenção de líquido. Ainda nessa fase, acontece o aumento da testosterona, que traz o excesso de oleosidade na pele e no cabelo, provocando acne, queda capilar e alterações de humor”, comenta.



A partir dos 30 anos de idade, há uma diminuição do metabolismo, que segue reduzindo a cada ano que passa, sendo ainda mais acentuada após os 40 anos, fase em que o corpo começa a perder 1% de músculo ao ano. “No climatério, o pico dos hormônios LH e FSH resulta na perda de massa muscular, diminuindo o metabolismo significativamente. Com isso, vem a diminuição da libido, surgem as alterações de humor mais frequentes, como irritabilidade e labilidade emocional, insônia, fogachos - conhecidos como os calores -, pele seca, cabelos finos e as mudanças corporais com a flacidez de pele, redistribuição das gorduras de forma centrípeta, gordura abdominal, além das alterações cognitivas, como esquecimento, dificuldade de foco e raciocínio, como se houvesse uma nuvem no cérebro”, alerta a endocrinologista.

Por isso, é fundamental realizar o acompanhamento anual com o endocrinologista e o ginecologista, com a realização de exames hormonais como da tireoide, ovários e hipófise, TSH, T4 Livre, estrogênio, progesterona, FSH e LH.

Elaine acrescenta que “para garantir um resultado hormonal positivo, também é necessário um estilo de vida saudável, com atividade física regular, alimentação saudável e dormir de sete a nove horas por noite. Dessa forma, a possibilidade de se ter alguma alteração hormonal é bem menor em relação a quem não tem uma vida saudável”.

Doenças como o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e o câncer de tireoide afetam mais de 750 milhões indivíduos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Cerca de 60% dessas pessoas têm o problema, mas desconhecem, em sua maioria mulheres.

