Botox pode ser indicado para diversos tratamentos de saúde

O botox, mais conhecido no Brasil como toxina botulínica, é uma proteína produzida pela bactéria Clostridium Botulinum, e segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), é o procedimento estético não cirúrgico mais realizado no mundo, tanto para homens, quanto para mulheres.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) destaca que a forma cosmética da toxina botulínica é uma injeção não cirúrgica que reduz ou elimina de forma temporária linhas de expressão, rugas na testa, pés de galinha perto dos olhos e bandas grossas no pescoço.

De acordo com matéria da Veja, sua origem no meio estético foi descoberta acidentalmente pela oftalmologista Jean Carruthers ao tratar uma contração involuntária da pálpebra. Junto ao seu marido, o dermatologista Alastair Carruthers, eles elaboraram um estudo sobre o efeito cosmético da toxina botulínica, e desde então a substância tem ganhado forças para o tratamento de rugas, mas essa não é sua única indicação.

A Dra. Alessandra Drummond, dermatologista e especialista em tratamentos “anti-aging”, observa que, para além de aplicações estéticas, o botox pode ser indicado para uma série de tratamentos de saúde.

“O botox pode ser indicado para diversos casos, como enxaqueca, bruxismo, dores cervicais e hipertrofia de trapézio, hiperidrose (conhecida como excesso de suor), apenas para citar algumas áreas”, explica.

Em relação ao bruxismo, por exemplo, em média, 30% das pessoas sofrem com esse problema em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) repercutidos pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO). No Brasil, o contingente pode chegar a 40%.

“O bruxismo gera tensão e dores de cabeça e o botox, quando aplicado no músculo masseter, o enfraquece e reduz a força gerada pelo apertar e ranger dos dentes, o que o torna, possivelmente, um dos melhores tratamentos para o problema”, explica a especialista.

Já nos casos de excesso de suor, o botox atua bloqueando a liberação de acetilcolina, que ativa as glândulas sudoríparas quando a temperatura do corpo aumenta. Dra Alessandra explica que em pessoas com hiperidrose, os nervos que sinalizam as glândulas do suor estão hiperativos e quando aplicado botox no local, eles são paralisados e o suor é interrompido. “A hiperidrose pode ser constrangedora para quem lida com ela e o índice de satisfação é alto com esse tratamento. Além disso, o tempo de duração do efeito costuma ser superior em relação ao efeito de paralisação das rugas”, afirma a especialista.

“Outro uso possível do botox é para para tratar enxaqueca. Os pontos para enxaqueca podem ser simplificados ou totais, englobando várias áreas do couro cabeludo”, completa Dra Alessandra.

Procedimentos exigem profissionais qualificados

A médica chama a atenção para a importância da realização de procedimentos apenas com profissionais e clínicas de confiança.

“O paciente deve observar diversos elementos na hora de escolher o procedimento adequado para sua condição. É preciso optar por uma clínica séria, com profissionais capacitados e se a marca do produto utilizado no procedimento está autorizada pelos órgãos reguladores nacionais”, explica Drummond. “Quando usado para fins não estéticos, o ideal é que os procedimentos sejam sempre realizados por médicos”, considera.

Por fim, a Dra reforça que “o resultado sempre dependerá da habilidade do profissional que estará executando. Além disso, o número de unidades usado influencia na durabilidade dos tratamentos”.

