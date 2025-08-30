Mega-Sena 2908 e outras loterias: confira os números sorteados (30/8)

A Caixa sorteou neste sábado (30/8) os concursos da Mega-Sena 2908, Quina 6814, Timemania 2288, Dia de Sorte 1109 e +Milionária 281.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (23/8)

Mega-Sena 2908 - R$ 8 milhões



O participante tem que acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.



Confira as dezenas: 20-35-36-37-38-50

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 54.694,54

4 acertos: 2.049 apostas ganhadoras, R$ 1.319,99

Próximo sorteio: R$14 milhões (2/9)

Quina 6814 - R$ 3,5 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 12-36-38-42-80

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 7.224,89

3 acertos: 3.592 apostas ganhadoras, R$ 118,76

2 acertos: 86.900 apostas ganhadoras, R$ 4,90

Próximo sorteio: R$9,5 milhões (1/9)

Timemania 2288 - R$ 19,5 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 02-05-17-20-32-34-59

Time do Coração: 40-Fluminense/RJ

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 77.508,66

5 acertos: 242 apostas ganhadoras, R$ 1.372,64

4 acertos: 4.874 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 44.485 apostas ganhadoras, R$ 3,50



Time do Coração:





Próximo sorteio: R$20 milhões (2/9)

Dia de Sorte 1109 - R$ 1,2 milhão



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 03-06-11-15-19-28-29



Mês da sorte: 10-outubro.

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 74 apostas ganhadoras, R$ 2.191,00

5 acertos: 2.470 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 30.137 apostas ganhadoras, R$ 5,00





Mês da Sorte: Outubro



Próximo sorteio: R$1,7 milhão (2/9)

+Milionária 281 - R$ 150 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 03-05-18-19-29-43



Trevos da sorte: 1-4

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 aposta ganhadora, R$ 330.575,94

5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 88.153,58

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 57 apostas ganhadoras, R$ 4.639,66

4 acertos + 2 trevos: 175 apostas ganhadoras, R$ 1.619,14

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 3173 apostas ganhadoras, R$ 89,30

3 acertos + 2 trevos: 3185 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 29146 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 23606 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 205799 apostas ganhadoras, R$ 6,00



Próximo sorteio: R$152 milhões (3/9)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.