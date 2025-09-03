Assine
INCÊNDIO

Teatro pega fogo durante ensaio com 30 músicos e cantores

Incêndio em Caraguatatuba (SP) ficou concentrado em equipamentos do ar condicionado; teatro foi reinaugurado recentemente, depois de uma reforma e modernização

CRISTINA CAMARGO
CRISTINA CAMARGO
Repórter
03/09/2025 08:18 - atualizado em 03/09/2025 08:18

Várias viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o teatro para combater o fogo
Várias viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o teatro para combater o fogo crédito: Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trinta músicos participavam de um ensaio no Teatro Mário Covas, em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, quando um incêndio começou no prédio, na noite dessa terça-feira (2). 

O incêndio, na parte superior do teatro, ficou concentrado em duas condensadoras de ar condicionado.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local, no bairro Indaiá, às 20h40, e apagaram as chamas rapidamente, o que evitou que o fogo se espalhasse e provocasse danos ao prédio. 

Os músicos e cantores da Banda Municipal e do Coral Água Viva saíram sem nenhum ferimento. 

Inaugurado em 2004, o teatro foi reformado recentemente. Em abril deste ano, o espaço recebeu um novo sistema de climatização e passou por uma modernização das instalações. 

A reinauguração ocorreu em junho. Com a reforma, viabilizada por meio de um termo de cooperação entre a prefeitura e a empresa Milclean Comércio e Serviços, que adotou o teatro, a capacidade de refrigeração passou de 120 para 178 toneladas. 

"A instalação do sistema de climatização atende a uma demanda antiga e melhora as condições de uso do espaço", disse o prefeito Mateus Silva (PSD) na entrega da reforma. 

O Teatro Mário Covas tem 500 lugares e área construída de três mil metros quadrados.

