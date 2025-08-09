Tragédia e comédia: origem e evolução do teatro pelo mundo

Foi na Grécia antiga que surgiram dois gêneros de teatro, sendo eles: a comédia e a tragédia. As peças teatrais trágicas tinham temas ligados à justiça, às leis e ao destino. Exemplos clássicos de autores e dramaturgos da época são Ésquilo, Sófocles e Eurípdes. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons