Assine
overlay
Início Nacional
CRIME

Homem é preso por violência doméstica e tem arma de fogo apreendida

De acordo com a vítima, o companheiro teria a agredido com um golpe na cabeça. Aos policiais militares, ela também contou que as agressões eram recorrentes

Publicidade
Carregando...
EF
Eduardo Fernandes
EF
Eduardo Fernandes
Repórter
23/08/2025 15:15 - atualizado em 23/08/2025 15:16

compartilhe

Siga no
x
Crime ocorreu na segunda-feira (25/12), em Ceilândia
Crime ocorreu na segunda-feira (25/12), em Ceilândia crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) do 17º Batalhão, prendeu um homem suspeito de violência doméstica contra a companheira, na madrugada deste sábado (23/8), no Areal. 

Os militares foram acionados via Copom, conhecido pelo atendimento humanizado às mulheres que sofrem com violência doméstica. No local, a vítima relatou à equipe que foi agredida na cabeça pelo companheiro. Além disso, ela informou ainda que já estava recebendo acompanhamento do Programa de Prevenção à Violência Doméstica da PMDF (PROVID).

Durante a ocorrência, além da agressão relacionada à Lei Maria da Penha, durante a averiguação no lar, os policiais encontraram uma carabina .32 pendurada na parede, que foi imediatamente apreendida. Aos militares, a vítima contou que as agressões eram recorrentes, e que o então companheiro, inclusive, a ameaçava com a arma de fogo. 

Localizado nas proximidades da residência, o suspeito foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia acompanhado da vítima. Lá, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar atendimento médico à mulher. Mas ela recusou.

Leia Mais

Na delegacia, a vítima foi novamente ameaçada. Contudo, desta vez, pela ex-companheira do autor que, presente no local, declarou que a agrediria e que a aguardaria do lado de fora da unidade. Com isso, diante do fato, foi registrado boletim de ocorrência por ameaça.

Tópicos relacionados:

cbmdf crime pmdf violenca-domestica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay