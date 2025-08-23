Homem é preso por violência doméstica e tem arma de fogo apreendida

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) do 17º Batalhão, prendeu um homem suspeito de violência doméstica contra a companheira, na madrugada deste sábado (23/8), no Areal.

Os militares foram acionados via Copom, conhecido pelo atendimento humanizado às mulheres que sofrem com violência doméstica. No local, a vítima relatou à equipe que foi agredida na cabeça pelo companheiro. Além disso, ela informou ainda que já estava recebendo acompanhamento do Programa de Prevenção à Violência Doméstica da PMDF (PROVID).



Durante a ocorrência, além da agressão relacionada à Lei Maria da Penha, durante a averiguação no lar, os policiais encontraram uma carabina .32 pendurada na parede, que foi imediatamente apreendida. Aos militares, a vítima contou que as agressões eram recorrentes, e que o então companheiro, inclusive, a ameaçava com a arma de fogo.

Localizado nas proximidades da residência, o suspeito foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia acompanhado da vítima. Lá, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar atendimento médico à mulher. Mas ela recusou.



Na delegacia, a vítima foi novamente ameaçada. Contudo, desta vez, pela ex-companheira do autor que, presente no local, declarou que a agrediria e que a aguardaria do lado de fora da unidade. Com isso, diante do fato, foi registrado boletim de ocorrência por ameaça.

