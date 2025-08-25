Assine
Agressão

Pai é levado à delegacia após agredir filho de 12 anos na rua; veja vídeo

O caso ocorreu por volta das 11h15, após denúncia de uma comerciante da região, e foi registrado por câmeras de segurança

Darcianne Diogo
Benny Cohen
Darcianne Diogo
Repórter
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
25/08/2025 15:53

Agressão foi filmada por câmeras
Agressão foi filmada por câmeras crédito: Material cedido ao Correio

Um homem, flagrado por câmera de segurança e por testemunhas agredindo fisicamente o próprio filho, de 12 anos, foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) no Distrito Federal. Segundo relato de uma testemunha, que denunciou a agressão, o adulto desferiu socos contra a criança no meio da rua.

Ao tentar intervir, a mulher teria sido questionada pelo agressor: “Quem é você?”. Em seguida, ao perceber a chegada de uma viatura da Polícia Militar, ela pediu ajuda imediata aos policiais.

Na abordagem, o homem admitiu que havia batido no filho; alegou que se tratava de uma forma de “correção” e que a educação do menor de idade não dizia respeito a terceiros. O caso ocorreu por volta de 11h15, da manhã desse domingo (24/8), e foi registrado por câmera de segurança.

O menino relatou aos policiais que a violência começou após ele enviar uma mensagem de WhatsApp ao pai. Os militares constataram marcas visíveis de agressão nos braços e pernas da criança, compatíveis com o relato.

A mãe do garoto também compareceu à delegacia durante o registro da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

agressao distrito-federal infancia violencia

