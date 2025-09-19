Assine
CRIME AMBIENTAL

MG: denúncia leva PM ao resgate de aves e a aplicar multa de R$ 52 mil

Comerciante foi encontrado com 30 pássaros da espécie trinca-ferro em Uberaba, no Triângulo Mineiro, sem licença ambiental

19/09/2025 05:46

Os animais passaram por avaliação veterinária e devolvidos ao habitat natural
Os animais passaram por avaliação veterinária e devolvidos ao habitat natural crédito: Divulgação/Polícia Militar

Uma denúncia anônima levou ao resgate de dezenas de pássaros da espécie trinca-ferro e a uma multa de mais de R$ 52 anos para um homem que capturava e comercializava os animais. O caso aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (18/9).

De acordo com o 1º Pelotão da Polícia Militar do Meio Ambiente (PMAmb), o cativeiro ilegal foi encontrado no bairro Abadia. No imóvel, os policiais encontraram 30 aves aprisionadas em gaiolas com comedouros e bebedouros. 

O responsável não tinha licença ambiental. Ele notificado e recebeu um auto de infração de 9.450 UFEMGs, que corresponde a uma multa de R$ 52.277,95. Ele também foi nomeado em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderá por crime ambiental.

As aves foram submetidas a avaliações de um médico veterinário. Após a liberação, os animais foram reintegrados ao habitat natural deles.

Conforme os registros, 30 gaiolas, 30 bebedouros e 30 comedouros foram destruídos.

