Oito pessoas são presas em operação da Polícia Militar do Meio Ambiente

A Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMamb) encerrou nessa sexta-feira (19/09) a operação Pesca 2025 e Proteção ao Ribeirinho. Ao todo, foram oito pessoas presas, 77 boletins de ocorrência lavrados , 29 autuações e 78 redes de pesca apreendidas.

A operação foi realizada entre os dia 08 e 19 de setembro com ações preventivas e repressivas à pesca por meio de fiscalizações e atendimento a denúncias. As ações aconteceram nos Rios São Francisco, Pará e Paraopeba, e no Lago de Furnas.

Segundo a PMMamb, redes de pesca é de uso restrito para pescadores profissionais e estavam sendo empregadas por pescadores amadores e em locais proibidos, como confluência de Rios em barramentos. Além disso, foram encontradas redes sem placas de identificação obrigatórias instaladas a menos de 150 metros umas das outras e em ambientes aquáticos com menos de 20 metros de largura, o que é proibido na região.

Segundo a PMMamb, foi dada especial atenção à proteção dos produtores rurais e do agronegócio, com foco em abordagens de pessoas em atitudes suspeitas, verificação de veículos e maximização da malha de proteção rural.

Durante a operação foram empregados 20 policiais militares, nove viaturas, quatro embarcações, 10 jet skis e um drone.