Bombeiros resgatam jacaré e gambá em ambientes urbanos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As últimas horas têm sido marcadas por resgates de animais no interior de Minas Gerais. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o Corpo de Bombeiros capturou um jacaré e, em Arcos, no Sul de Minas, um gambá. Os dois animais estavam em situação de risco.

O resgate do jacaré ocorreu na noite de segunda-feira (15/9) e foi feito por militares do 12º Batalhão de Bombeiros. O animal estava na lagoa seca do bairro Planalto, em Patos de Minas.

O jacaré, com cerca de 20 quilos e mais de 1,5 metros de comprimento, estava próximo ao alambrado da lagoa e poderia colocar em risco as pessoas que passam pelo local. Ele foi capturado e solto em outra uma lagoa próxima da cidade.

Também na segunda-feira (15/9), militares do Corpo de Bombeiros de Arcos foram acionados para capturar um gambá, que estava em um estabelecimento comercial no centro da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O animal estava dentro de um tambor, sem sinais de ferimentos, e foi capturado utilizando técnicas e equipamentos específicos. Em seguida, ele solto em uma mata.