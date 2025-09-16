Bombeiros resgatam jacaré e gambá em ambientes urbanos
Gambá oferecia perigo para a população e gambá estava em um tambor dentro de uma loja
As últimas horas têm sido marcadas por resgates de animais no interior de Minas Gerais. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o Corpo de Bombeiros capturou um jacaré e, em Arcos, no Sul de Minas, um gambá. Os dois animais estavam em situação de risco.
O resgate do jacaré ocorreu na noite de segunda-feira (15/9) e foi feito por militares do 12º Batalhão de Bombeiros. O animal estava na lagoa seca do bairro Planalto, em Patos de Minas.
O jacaré, com cerca de 20 quilos e mais de 1,5 metros de comprimento, estava próximo ao alambrado da lagoa e poderia colocar em risco as pessoas que passam pelo local. Ele foi capturado e solto em outra uma lagoa próxima da cidade.
Também na segunda-feira (15/9), militares do Corpo de Bombeiros de Arcos foram acionados para capturar um gambá, que estava em um estabelecimento comercial no centro da cidade.
O animal estava dentro de um tambor, sem sinais de ferimentos, e foi capturado utilizando técnicas e equipamentos específicos. Em seguida, ele solto em uma mata.