Bombeiros resgatam "Pipoquinha" no alto de um coqueiro

Ninguém sabe, nem mesmo a tutora do animal, como ele teria subido na árvore na cidade de Arcos, no Sul de Minas Gerais

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
15/09/2025 12:55

Ninguém sabe explicar como gato foi parar no alto do coqueiro
Depois do resgate, constatou-se que o gato não tinha ferimentos crédito: CBMMG

O Corpo de Bombeiros resgatou, na tarde de domingo (14/9), em Arcos, no Sul de Minas Gerais, um gato, cujo nome é “Pipoquinha”.  Ele estava no alto de um coqueiro, na Rua Trajano Gontijo, naquela cidade.

A queixa foi feita pela dona do gato, que disse que ele estava desaparecido. Enquanto o procurava, ela escutou o bicho miando, em cima da árvore. Foi quando acionou o Corpo de Bombeiros.

Para acessar o animal, os militares utilizaram uma escada prolongável. Um bombeiro, equipado com materiais de proteção e técnicas de salvamento em altura, subiu até o local e conseguiu retirar o felino em segurança.

Depois do resgate, constatou-se que o animal não tinha ferimentos. Ele foi devolvido a sua tutora. Ela contou que não tem idéia de como o animal foi parar em cima do coqueiro. 

Tópicos relacionados:

bombeiros minas-gerais

overflay