Bombeiros resgatam "Pipoquinha" no alto de um coqueiro
Ninguém sabe, nem mesmo a tutora do animal, como ele teria subido na árvore na cidade de Arcos, no Sul de Minas Gerais
O Corpo de Bombeiros resgatou, na tarde de domingo (14/9), em Arcos, no Sul de Minas Gerais, um gato, cujo nome é “Pipoquinha”. Ele estava no alto de um coqueiro, na Rua Trajano Gontijo, naquela cidade.
A queixa foi feita pela dona do gato, que disse que ele estava desaparecido. Enquanto o procurava, ela escutou o bicho miando, em cima da árvore. Foi quando acionou o Corpo de Bombeiros.
Para acessar o animal, os militares utilizaram uma escada prolongável. Um bombeiro, equipado com materiais de proteção e técnicas de salvamento em altura, subiu até o local e conseguiu retirar o felino em segurança.
Depois do resgate, constatou-se que o animal não tinha ferimentos. Ele foi devolvido a sua tutora. Ela contou que não tem idéia de como o animal foi parar em cima do coqueiro.
