Bombeiros resgatam "Pipoquinha" no alto de um coqueiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros resgatou, na tarde de domingo (14/9), em Arcos, no Sul de Minas Gerais, um gato, cujo nome é “Pipoquinha”. Ele estava no alto de um coqueiro, na Rua Trajano Gontijo, naquela cidade.

A queixa foi feita pela dona do gato, que disse que ele estava desaparecido. Enquanto o procurava, ela escutou o bicho miando, em cima da árvore. Foi quando acionou o Corpo de Bombeiros.

Para acessar o animal, os militares utilizaram uma escada prolongável. Um bombeiro, equipado com materiais de proteção e técnicas de salvamento em altura, subiu até o local e conseguiu retirar o felino em segurança.

Depois do resgate, constatou-se que o animal não tinha ferimentos. Ele foi devolvido a sua tutora. Ela contou que não tem idéia de como o animal foi parar em cima do coqueiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia