Vídeo: Vaca cai em piscina de propriedade rural no Sul de Minas

A vaca, que pertence a uma vizinha do imóvel, foi entregue aos cuidados da proprietária; o resgate foi realizado por bombeiros

Nara Ferreira
14/09/2025 15:21 - atualizado em 14/09/2025 16:11

Vaga fica presa em piscina
A vaca foi resgatada saudável e sem ferimentos crédito: CBMMG/Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) teve uma missão inusitada na manhã deste domingo (14/8), ao ser acionado para resgatar uma vaca que havia caído em uma piscina. O caso ocorreu na comunidade de Várzea do Rigoni, zona rural de Andradas, no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira.

 

Segundo a corporação, a equipe utilizou técnicas de salvamento terrestre para realizar as amarrações necessárias e retirar o animal do local, garantindo a segurança do resgate e evitando estresse.

A vaca, que pertence a uma vizinha do imóvel, foi entregue aos cuidados da proprietária. De acordo com os bombeiros, o animal foi resgatado com sucesso, sem ferimentos. 

