OCORRÊNCIA INUSITADA

Galo acorda moradores e vira caso de polícia em cidade mineira

A Polícia Militar foi acionada, mas não encontrou o responsável pelo animal para resolver a situação

Estado de Minas
Estado de Minas
12/09/2025 18:47

Galo tira sono de moradores e vira caso de polícia
Galo tira sono de moradores e vira caso de polícia crédito: PMMG/Divulgação

Um galo foi motivo para moradores acionarem a polícia nessa quinta-feira (11/9), no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O animal estaria atrapalhando o sono dos vizinhos do imóvel onde vive com o dono.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um morador relatou que o canto da ave durante a madrugada tem perturbado o sossego na região. 

O homem disse que já procurou o tutor do galo, que teria se comprometido a resolver o problema. No entanto, a situação persistiu, levando ao acionamento da PMMG.

Os policiais se deslocaram até o local em busca do responsável pelo animal, mas não o encontraram. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

