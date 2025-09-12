Galo acorda moradores e vira caso de polícia em cidade mineira

Um galo foi motivo para moradores acionarem a polícia nessa quinta-feira (11/9), no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O animal estaria atrapalhando o sono dos vizinhos do imóvel onde vive com o dono.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um morador relatou que o canto da ave durante a madrugada tem perturbado o sossego na região.

O homem disse que já procurou o tutor do galo, que teria se comprometido a resolver o problema. No entanto, a situação persistiu, levando ao acionamento da PMMG.

Os policiais se deslocaram até o local em busca do responsável pelo animal, mas não o encontraram. A Polícia Militar registrou a ocorrência.