Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO REJEITO

Ex-deputado mineiro é preso em operação da PF contra fraudes ambientais

Ex-deputado estadual é suspeito de liderar organização criminosa que fraudava licenças ambientais e intermediava pagamentos ilícitos

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
17/09/2025 11:55 - atualizado em 17/09/2025 13:07

compartilhe

Siga no
x
João Alberto Lages
João Alberto Lages é preso por envolvimento em esquema bilionário de licenças ambientais crédito: Reprodução/ALMG

O ex-deputado estadual João Alberto Paixão Lages foi preso nesta quarta-feira (17/9) durante ação da Polícia Federal (PF) que investiga uma organização criminosa envolvida em crimes ambientais, lavagem de dinheiro e corrupção. Segundo a PF, Lages é apontado como um dos líderes do grupo.

Lages, que exerceu mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais entre 2015 e 2016 pelo PMDB, é suspeito de atuar como articulador político e institucional da organização, intermediando contatos com o poder público e participando da elaboração de contratos fraudulentos.

De acordo com o inquérito, ele era identificado no esquema como “Diretor de Relações Interinstitucionais”, sócio do Grupo Minerar, e foi flagrado em diálogos que indicam pagamentos indevidos ligados à obtenção de licenças ambientais.

Leia Mais

Operação da PF

A operação da PF mira fraudes e pagamento de propinas em troca de licenças ambientais, envolvendo empresários e servidores públicos. Ao todo, 15 pessoas foram presas, e diversos funcionários estaduais do meio ambiente foram afastados. A ação ocorre em Belo Horizonte e em outras cidades de Minas Gerais, com bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos e suspensão das atividades das empresas investigadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Entenda a Operação Rejeito 

  • Alvo: uma "verdadeira organização criminosa", segundo a PF, especializada em crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro no setor de mineração
  • Modo de operação: o grupo obtinha licenças ambientais fraudulentas através do "pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos" de órgãos como IPHAN, ANM e SEMAD-MG
  • Estrutura: utilizava uma "robusta e complexa rede de empresas" para "legitimar práticas delituosas", ocultar os verdadeiros responsáveis e praticar "lavagem de capitais"
  • Valores envolvidos: a Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos do grupo. A PF apurou que a organização "expandiu exponencialmente sua atuação" em projetos com potencial superior a R$ 18 bilhões
  • Ação policial: foram cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 79 de busca e apreensão contra empresários e diretores do esquema
  • Servidores afastados: agentes da FEAM, IEF e Copam foram afastados de suas funções por suspeita de participação no esquema de corrupção
  • Impacto ambiental: as atividades da organização causaram graves consequências, como desabamentos, ampliação de erosões e ameaças a espécies endêmicas e ao patrimônio espeleológico na Serra do Curral

Tópicos relacionados:

almg bh minas-gerais mineracao pf policia-federal politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay