Ex-deputado mineiro é preso em operação da PF contra fraudes ambientais

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-deputado estadual João Alberto Paixão Lages foi preso nesta quarta-feira (17/9) durante ação da Polícia Federal (PF) que investiga uma organização criminosa envolvida em crimes ambientais, lavagem de dinheiro e corrupção. Segundo a PF, Lages é apontado como um dos líderes do grupo.

Lages, que exerceu mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais entre 2015 e 2016 pelo PMDB, é suspeito de atuar como articulador político e institucional da organização, intermediando contatos com o poder público e participando da elaboração de contratos fraudulentos.

De acordo com o inquérito, ele era identificado no esquema como “Diretor de Relações Interinstitucionais”, sócio do Grupo Minerar, e foi flagrado em diálogos que indicam pagamentos indevidos ligados à obtenção de licenças ambientais.

Operação da PF

A operação da PF mira fraudes e pagamento de propinas em troca de licenças ambientais, envolvendo empresários e servidores públicos. Ao todo, 15 pessoas foram presas, e diversos funcionários estaduais do meio ambiente foram afastados. A ação ocorre em Belo Horizonte e em outras cidades de Minas Gerais, com bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos e suspensão das atividades das empresas investigadas.

Entenda a Operação Rejeito