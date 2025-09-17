Alvo da PF foi desligado da gestão Zema quatro dias antes da ação

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Rodrigo Gonçalves Franco, alvo da operação “Rejeito”, da Polícia Federal (PF), na manhã desta quarta-feira (17/9), deixou o cargo no governo de Romeu Zema (Novo) poucos dias antes da ação que investiga crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro. O desligamento foi publicado no Diário Oficial do Estado no último sábado (13/9).

A ação ocorreu em Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais. Foram cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 79 de busca e apreensão, envolvendo empresários e diretores de empresas de mineração. Também foi determinado o bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos e a suspensão das atividades das pessoas jurídicas envolvidas.

A investigação aponta que a organização criminosa operava com divisão clara de funções, corrompendo servidores de órgãos estaduais e federais, incluindo IPHAN, ANM e SEMAD-MG, para obtenção de licenças ambientais fraudulentas. Essas autorizações eram usadas na exploração irregular de minério de ferro em áreas tombadas ou próximas a unidades de preservação, provocando graves impactos ambientais e riscos sociais.

O esquema, ativo desde 2020, envolvia uma rede de mais de 40 empresas, centralizada na holding Minerar S/A, usada para mascarar a propriedade real dos empreendimentos e dissimular a origem de recursos, caracterizando lavagem de dinheiro. Mais de R$ 3 milhões em propinas teriam sido pagos a agentes públicos para garantir a continuidade das operações ilegais.

Entenda a Operação Rejeito