MG: presa avó suspeita de matar a neta por envenenamento

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher de 59 anos, suspeita de envenenar e matar a neta de 9 anos em julho deste ano, enquanto a menina passava férias em sua casa, em São Francisco, no Norte de Minas, foi presa nessa sexta-feira (19/9) pela Polícia Civil, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça.

Segundo os investigadores, a mulher teria colocado veneno em um bolo preparado para duas netas: a vítima, de 9 anos, e outra de 11, que não comeu. Após ingerir o alimento, a menina passou mal, vomitou e reclamou de dores na barriga, conforme relataram vizinhos.

Testemunhas afirmaram que a avó abandonou a neta, pois, assim que a menina passou mal, mostrou-se indiferente. Só uma hora depois, a criança foi levada ao hospital por um vizinho, chamado pela própria avó.

A menina vomitava e expelia uma secreção branca pelo nariz. A avó afirmou que tentou ajudá-la com massagens na barriga para aliviar a dor, mas a criança desmaiou. Só então ela pediu ajuda.

A menina chegou sem vida ao hospital. De acordo com os médicos, apresentava cianose — coloração azulada da pele —, excesso de saliva, sialorreia e pupilas contraídas. A causa da morte teria sido uma parada cardiorrespiratória.

No dia 27 de julho deste ano, a Polícia Civil foi acionada. Na casa, foram recolhidos alimentos, incluindo o bolo, que foram enviados para perícia. Os exames identificaram a presença do veneno conhecido como “chumbinho”.

Os policiais também encontraram um gato morto, que foi encaminhado a um veterinário para autópsia. Os laudos confirmaram que tanto a menina quanto o gato morreram por envenenamento, após ingerirem o veneno presente no bolo.

“As investigações comprovaram a presença de veneno no alimento e no organismo da vítima, indicando, em tese, a participação da avó no envenenamento. Portanto, a prisão é fundamental para garantir a continuidade das apurações”, diz o delegado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia