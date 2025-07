Grande BH: seis gatos são vítimas de envenenamento por chumbinho

Seis gatos foram vítimas de envenenamento por chumbinho, desde maio de 2025, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Somente um animal sobreviveu, a Cleo, de 7 anos, que segue internada em uma clínica veterinária. De acordo com a tutora dos gatos, Ana Carla do Amaral, as autoridades já foram procuradas, mas não obtiveram nenhum retorno sobre os crimes.

Os animais viviam em uma casa no Bairro Baronesa. Ao Estado de Minas, a empresária contou que se transferiu para o Paraná há um ano, mas os gatos ficaram em Santa Luzia, até conseguirem organizar a mudança deles para o Sul do país. Ela continuou arcando com os custos dos felinos, que passaram a ficar sob os cuidados de sua mãe e irmã.

“Todos os gatos foram resgatados da rua. A gente sempre cuidou castrou e vacinou esses gatos. Quando me mudei, minha mãe continuou cuidando deles, até ter uma condição para trazer todos para virem morar comigo. A partir de maio, começamos a notar que os gatos começaram a morrer, sem uma explicação lógica”, explicou.

O primeiro caso aconteceu com um felino de 8 anos. De acordo com Ana Carla, um vizinho avisou que o gato havia falecido em sua casa. Mas, com o corpo já em decomposição, não foi possível identificar a causa da morte. Já no último fim de semana, dois felinos foram encontrados mortos na residência de sua mãe.

Nessa segunda-feira (21/7), Cleo conseguiu ser socorrida ao apresentar sintomas de envenenamento. “A gente correu com ela para o veterinário, ela ainda está internada, provavelmente vai ter alguns problemas de saúde, sequelas neurológicas principalmente”, relatou. A reportagem teve acesso ao relatório clínico de Cleo, que constata a “intoxicação por ingestão de carbamato” - popularmente conhecido como chumbinho. O laudo ainda aponta que a gata sofreu “perda de reflexos visuais e lateralização da cabeça, indicando lesão em Sistema Nervoso Central.

Na última terça-feira (22/7), foi registrado um boletim de ocorrência a respeito da morte dos animais. A empresária contou que foi recomendada a aguardar e, caso outro gato falecesse, entrar em contato com a Polícia Civil. No dia seguinte, houve mais uma morte e, segundo a empresária, a corporação afirmou que não poderia investigar o caso por falta de provas e testemunhas.

“Existem leis para proteger os animais, mas, na hora que procuramos a Justiça e a polícia, para tentar resolver esses crimes, não tivemos o respaldo dessas entidades públicas. Tentei todos esses canais, mas ninguém deu muita importância para o que estava acontecendo. Isso deixa a gente indignado. As pessoas não denunciam porque já sabem que não vai dar nada”, explicou.





Em nota, o setor de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Santa Luzia, destacou que o envenenamento de animais é um ato considerado crime no Brasil, e, em casos assim, é recomendado denunciar diretamente à Polícia Militar. “Em casos de envenenamento, como os que aconteceram, a Secretaria de Saúde atua intensificando as fiscalizações em comércios que possam estar comercializando de forma clandestina o chumbinho”, completou.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o caso está sendo investigado. “A PCMG orienta que a população denuncie os crimes de maus-tratos praticados contra animais. A denúncia pode ser feita na delegacia mais próxima do cidadão ou através do canal Disque Denúncia – 181.”

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata