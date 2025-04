Cachorro é chutado por 'soldado romano' durante procissão em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Imagens que circulam nas redes sociais de uma procissão na zona rural de Catuji, na Região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, têm chamado a atenção. Durante uma encenação da Paixão de Cristo, nesse domingo de Páscoa (20/04), um figurante agrediu um cachorro.

Conforme as imagens, o homem chutou o animal, que estava na sua frente, durante o momento do açoite a Jesus Cristo.

Primeiramente, o cachorro se assusta com as pessoas e, em seguida, é agredido. Ele grita e sai assustado do local, enquanto os figurantes dão sequência à encenação.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pelo fotógrafo Junior Nunes e tem repercutido negativamente. Nos comentários da publicação, algumas pessoas repudiam a agressão e outras até a comparam com o contexto bíblico.

"Tem coisa que é desnecessário o que o cachorro tem a ver com isso", disse um internauta. "Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim…", disse outra. "Esse que é o povo de Deus?", questionou um terceiro.





A Polícia Civil de Minas Gerais informou que não localizou nenhum boletim de ocorrência sobre a agressão ao cachorro.