O que se sabe sobre caso de recém-nascido abandonado e atacado por cães

A mãe do recém-nascido encontrado abandonado no bairro Vila Nova, na cidade de Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, com amputação traumática total da orelha e pé esquerdos, seria uma adolescente de 16 anos que mora ao lado do lote vago onde o bebê foi encontrado.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os policiais foram acionados por vizinhos que encontraram o bebê abandonado e sendo comido por cães. Antes da chegada da PM, o recém-nascido foi socorrido por uma ambulância do município e levado para atendimento médico.

Os solicitantes contaram à polícia que conseguiram espantar os cachorros pouco antes da chegada da ambulância. Durante o atendimento à ocorrência, testemunhas relataram que na casa vizinha ao lote vago morava uma adolescente que, aparentemente, estava grávida, mas que escondia a gravidez.

Na noite de sexta-feira (18/4), vizinhos escutaram um choro de criança vindo da casa da adolescente. Na manhã de ontem, o padrasto e a mãe da adolescente estavam juntos com o solicitante quando o recém-nascido foi encontrado, mas saíram do local sem prestar socorro.

Os militares foram até o imóvel indicado, mas ninguém atendeu. Como a casa estava parcialmente aberta, os agentes entraram e encontraram em um dos quartos uma toalha com manchas de sangue. A cama também tinha marcas de sangue e o boletim de ocorrência narra que a casa parecia ter sido limpa, com o chão úmido e uma embalagem de limpador multiuso próximo ao quarto.

Durante as diligências, a polícia recebeu a informação de que a adolescente estava na casa de um parente na zona rural da cidade. No local, a jovem, a mãe e o padrasto foram encontrados. A adolescente negou a gravidez e afirmou que usava uma cinta abdominal apenas para afinar a cintura.

A jovem foi levada para atendimento médico na policlínica da cidade onde a equipe constatou útero contraído em linha umbilical e colo aumentado. O exame ginecológico apontou para lacerações perineais e saída ativa de sangue.

Com o laudo médico, a adolescente foi apreendida por abandono de incapaz. A mãe da jovem, 36 anos, e o padrasto, de 39, foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que autoridade policial ratificou a prisão em flagrante delito do homem e da mulher pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Eles foram encaminhados para o sistema prisional e seguem à disposição da justiça.

A adolescente foi ouvida acompanhada dos representantes legais, e após os procedimentos de polícia judiciária, foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado, e aguarda decisão do Ministério Público para dirimir sobre sua eventual internação. A investigação segue em andamento para completa elucidação dos fatos.



O recém-nascido foi socorrido em estado grave ao hospital com amputação traumática total da orelha e pé esquerdos e ferimentos no pé direito. Segundo o Corpo de Bombeiros, as lesões são compatíveis com ataque de animal.

Devido ao estado grave em que se encontrava, o bebê foi transportado para atendimento médico no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, pela aeronave Arcanjo 06.