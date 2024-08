Trent viralizou com visual mal-humorado em ensaio fotográfico

Um ensaio “newborn” derreteu os corações das redes sociais. Isso porque o americano Trent Mundy foi clicado com uma expressão de descontentamento. Com isso, ele ganhou o apelido de “bebê mal-humorado”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lauren Carson (@drawinginlightphotography)





“Fotografo recém-nascidos há uma década e fotografei centenas de bebês que me deram toneladas de ótimas expressões. Mas nenhuma se compara aos olhares que esse cara lançou em minha direção”, escreveu a fotógrafa Lauren Carson no Instagram.





“De onde eu estava sentada durante a sessão de fotos, não consegui ver o rosto dele, mas pude ouvir Lauren rindo. Ela disse: ‘Mal posso esperar para mostrar isso a você. Estão hilárias'", contou a mãe, Jessica Mundy, ao site Today.





As fotos foram tiradas quando Trent tinha apenas sete dias de vida, em maio. Apesar da cara de bravo, a mãe garante que o bebê é tranquilo. Ele só fica bravo quando está com fome ou quando precisa trocar as fraldas.





Jessica ainda destacou que o bebê é muito sociável. “Ele adora ficar no colo”, afirmou.