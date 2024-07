O americano Curtis Means foi registrado pelo Guinness World Records como o bebê mais prematuro do mundo

O americano Curtis Means foi registrado pelo Guinness World Records como o bebê mais prematuro do mundo. Na época, médicos indicaram que suas chances de sobreviver eram menores que 1%, mas na última sexta-feira (5/7), contrariando a estatística, o menino completou 4 anos com 14,9 kg.





Curtis nasceu no hospital da Universidade do Alabama, em Birmingham, nos Estados Unidos, com apenas 21 semanas (cerca de 5 meses) e pesando apenas 420 gramas – o equivalente a uma bola de futebol.





Logo após seu nascimento, o menino foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI), durante nove meses, para que recebesse ajuda de um ventilador para respirar e remédios para o coração e os pulmões. Michelle Butler, mãe de Curtis, também ficou 4 dias internada após o parto. O menino teria uma irmã gêmea, a C’Aysa, mas infelizmente ela não conseguiu sobreviver.

Nascimento prematuro





Crianças prematuras são aquelas que nasceram antes do período ideal de gestação, ou seja, nove meses, de 37 a 42 semanas. Menos de 28 semanas de gestação é considerado, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), como “extremamente prematuro” – o mais extremo e preocupante estágio de prematuridade.





“A pergunta da mãe para mim foi: 'Podemos dar uma chance aos meus bebês?'”, disse Brian Sims, professor de pediatria na Divisão de Neonatologia da Universidade do Alabama, em entrevista ao site do Guinness World Records.

Ele comentou que quando Curtis recebeu alta a unidade comemorou muito e que o longo tempo na UTI neonatal possibilitou que ele ganhasse peso e se desenvolvesse. “Curtis era um jovem especial e havia algo único nele”, contou o médico.