Franceses comemoram vitória da esquerda nas pesquisas de boca de urna na França. A participação no segundo turno das eleições neste domingo (7/7) foi a mais alta registrada em mais de 40 anos. Segundo as projeções, a coligação de esquerda Nova Frente Popular pode ter até 192 assentos no Parlamento. A de Emmanuel Macron vem em seguida, com 170 assentos.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento do anúncio, quando uma multidão, majoritariamente de jovens, se emociona com o resultado. Veja:

VIVE LA FRANCE! ????????



Linda demais a reação das pessoas nas ruas no momento em que foi anunciada a vitória do bloco de esquerda nas projeções do segundo turno das eleições legislativas. pic.twitter.com/4FvbvyVMzY

Em registro também publicado nas redes sociais a legião reunida em frente a Praça da República em Paris gritava Praça da República em Paris “Vencemos, vencemos”, canta a multidão. “Todo mundo odeia Bardella.”

Place de la République à Paris : "On a gagné, on a gagné", scande la foule. "Tout le monde déteste Bardella". pic.twitter.com/QddONe9bfR — Mayeul Aldebert (@MayeulAldebert) July 7, 2024

Veja outros vídeos com as comemorações dos franceses:

À #rennes l’ambiance est à la fête place de la République après l’annonce des résultats du deuxième tour des #legislatives pic.twitter.com/QJ27hDdX2i — Ouest-France 35 (@ouestfrance35) July 7, 2024

Após a vitória da extrema-direita no primeiro turno, milhares de franceses manifestaram contra o resultado. Os manifestantes seguravam cartazes com as frases "Liberdade para todos, Igualdade para todos e Fraternidade com todos" e "Vamos quebrar fronteiras, documentos para todos, não ao projeto de lei de imigração".