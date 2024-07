A coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP) venceria as eleições legislativas na França sem maioria absoluta, após uma disputa acirrada no segundo turno com a aliança do presidente Emmanuel Macron e a extrema direita, de acordo com as primeiras projeções.

O NFP obteria entre 172 e 215 dos 577 assentos da Assembleia Nacional (câmara baixa), seguido pela aliança governista com 150 a 180, e o partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) e seus aliados com 115 a 155, segundo quatro projeções diferentes.