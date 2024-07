Última foto publicada pela influencer em seu perfil no Instagram

A streamer e influencer Marina Mamede morreu nessa sexta-feira (5/7) aos 34 anos. Moradora de Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, ela ganhou notoriedade nas redes sociais durante a campanha presidencial de 2022 por sua atuação favorável à campanha do então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A assessora de comunicação deixa três filhos.





Mamede era presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável (Conseas) de Ouro Preto, onde também trabalhou como assessora de comunicação. O falecimento da influenciadora está entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) neste sábado (6/7) com comentários divididos entre manifestações de pesar e ataques de adversários políticos.





A influenciadora se tornou nacionalmente conhecida em 2022 ao publicar conteúdos de endosso à candidatura de Lula e críticas ao então presidente Jair Bolsonaro (PL). Um de seus conteúdos de maior repercussão na época foi um depoimento em que ela dizia ser uma bolsonarista arrependida após a repercussão negativa de registros do candidato à reeleição frequentando eventos da maçonaria.





O registro foi compartilhado por nomes relevantes da campanha petista, incluindo o deputado federal André Janones (Avante-MG), que chegou ao Congresso Nacional naquele ano. O parlamentar utilizou as redes sociais para manifestar seu pesar pelo falecimento da influenciadora.





“Recebi com muita tristeza a notícia da partida da Marina Mamede, que foi covardemente perseguida por suas posições políticas. Que Deus a receba em sua infinita misericórdia e conforte o coração da família. Sua contribuição em 2022, na batalha pela democracia jamais será esquecida e diante da finitude da vida, te tornará eterna em nossas lembranças. Descanse em paz!”, escreveu o deputado.





A deputada estadual Lohanna França (PV) também se manifestou sobre o falecimento de Mamede. Em um story no Instagram, a vice-líder do bloco de oposição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) classificou a ativista como uma mulher “comprometida com a justiça social e o bem-estar da comunidade”.

“Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações. Marina será lembrada pelo seu entusiasmo e dedicação na luta por um mundo melhor. Estendemos nossos sentimentos mais sinceros à sua mãe, Simone Mamede, também nossa companheira de luta, e a toda sua família”, escreveu a deputada se referindo à mãe de marina, correligionária da parlamentar e pré-candidata à vereadora em Bom Despacho, no Centro-Oeste do estado.