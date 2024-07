Em comentário, Carlos Bolsonaro questionou foto do pai com filha de deputado Nikolas Ferreira (PL-MG)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também comentou, neste sábado (6/7), a foto publicada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no Instagram. Na imagem, a filha do parlamentar mineiro aparece no colo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Michelle disse: “Que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda inveja e maldade”.



Internautas, porém, entenderam o posicionamento de Michelle como uma indireta ao vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) que, mais cedo, havia comentado sobre o post de Nikolas. “Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha, não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas”.



O vereador pelo Rio de Janeiro é nome ativo nas redes sociais e um dos nomes responsáveis pela atuação digital do ex-presidente. Ele foi pai recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nikolas Ferreira (@nikolasferreiradm)



A filha de Carlos Bolsonaro nasceu em fevereiro do ano passado. Batizada como Julia, o bebê de quase um ano e meio tem como mãe Martha Seillier, ex-diretora executiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A pequena é a quarta neta do ex-presidente.



Michelle Bolsonaro e Carlos Bolsonaro têm uma relação conturbada. Em janeiro deste ano, a ex-primeira-dama postou um versículo bíblico depois da operação da Polícia Federal contra o vereador Carlos Bolsonaro por suspeita de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).



“Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o senhor”, dizia a postagem de Michelle. A passagem se refere ao versículo Isaías 54:17.