Em comentário, Carlos Bolsonaro questionou foto do pai com filha de deputado Nikolas Ferreira (PL-MG)

Uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no Instagram gerou uma reclamação pública na família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na tarde deste sábado (6/7), o parlamentar divulgou uma foto em que aparece com a esposa, a ex-primeira-dama Michelle, e a filha Aurora no colo do ex-ocupante do Palácio do Planalto. Nos comentários do post, o vereador carioca e filho de Jair, Carlos Bolsonaro (PL-RJ), questionou o gesto do pai.





No comentário, Carlos escreveu: “legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha, não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas”. O vereador pelo Rio de Janeiro é nome ativo nas redes sociais e um dos nomes responsáveis pela atuação digital do ex-presidente. Ele foi pai recentemente.





A filha de Carlos Bolsonaro nasceu em fevereiro do ano passado. Batizada como Julia, o bebê de quase um ano e meio tem como mãe Martha Seillier, ex-diretora executiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A pequena é a quarta neta do ex-presidente.





A observação do filho 02 de Bolsonaro é a mais curtido da publicação, e acumula centenas de comentários. A maior parte deles foi feita de forma bem-humorada e reúne emojis com risadas. Mas há também quem critique a reação do vereador carioca por ter ‘lavado a roupa-suja’ de forma pública. “Conversa com seu velho no privado, não fique expondo certas coisas para servir de munição, escreveu um usuário da rede social.