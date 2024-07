O salário dos servidores do Poder Executivo de Minas Gerais foi pago nesta sexta-feira (5/7) com o reajuste de 4,62%, aprovado na Assembleia Legislativa (ALMG) ainda no início de junho. Segundo o governo do Estado, cerca de 625 mil funcionários, entre ativos, inativos e pensionistas, foram contemplados com o pagamento.

O reajuste foi sancionado pelo governador Romeu Zema (Novo) na última sexta-feira (28/6), último dia do prazo legal para o texto ser publicado no Diário Oficial do Estado. Contudo, de acordo com a regulamentação do mandatário, o retroativo referente a janeiro só será pago em agosto, e parcelado até dezembro.

O calendário do vencimento retroativo é o seguinte: janeiro será pago em agosto; fevereiro em setembro, março em outubro, abril em novembro e maio em dezembro. Os valores aplicados no pagamento do retroativo serão de R$ 975,39 milhões, de acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

O reajuste foi aprovado pelos deputados após intenso debate na ALMG. A proposta original do governador previa uma recomposição de 3,62%, mas a pressão do funcionalismo e de deputados, incluindo da base de apoio do governo, fez com que o índice subisse um ponto percentual, chegando a 4,62%, referente à inflação oficial do ano passado.