RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), está na liderança isolada das intenções de voto para as eleições de outubro, na qual tentará a reeleição, aponta pesquisa divulgada nesta sexta-feira (5) pelo Datafolha.





Paes tem 53% das intenções de voto, percentual que, se repetido nas urnas em outubro, garantiria a vitória no primeiro turno. Num segundo patamar estão os deputados federais Tarcísio Motta (PSOL), com 9%, e Alexandre Ramagem (PL), com 7%.





A pesquisa do Datafolha, registrada no TSE sob o número RJ-06701/2024, ouviu 840 eleitores de terça (2) a quinta-feira (4). A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.





Apoiado pelo presidente Lula, Paes larga com um patamar de 28% das menções espontâneas --quando o entrevistado não recebe uma lista de pré-candidatos. Por outro lado, é conhecido por 100% dos eleitores (dos quais 67% afirmam o conhecer muito bem), o que pode dificultar um crescimento.





Aposta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Ramagem ainda é pouco conhecido do eleitorado.





Pouco mais de um terço dos entrevistados (37%) declararam o conhecer (dos quais apenas 7% afirmaram o conhecer muito bem). A apresentação ao longo da campanha e a associação ao ex-presidente é a aposta de sua equipe.





Sem alianças partidárias, Tarcísio é conhecido por 63% dos eleitores, dos quais 17% afirmam o conhecer muito bem.





Atrás dos três estão Juliete Pantoja (UP) e Cyro Garcia (PSTU), com 3% cada, o deputado estadual Rodrigo Amorim (União) e o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), com 2% e a deputada estadual Dani Balbi (PC do B), com 1%. Carol Sponza (Novo) foi citada, mas não alcançou 1%.





Declararam não saber 5% dos entrevistados e afirmaram que pretendem anular o voto 14%.





O Datafolha também testou um cenário com menos candidatos, retirando Amorim, Queiroz e Balbi. Neste questionário, Paes registra 55% das intenções de voto, seguindo por Tarcísio (10%) e Ramagem (7%). Cyro aparece com 4%, Pantoja mantém os 3% e Carol Sponza vai a 1%. Nulos chegam a 15% e indecisos, 5%.





O nome do PC do B provavelmente não será confirmado em convenção, já que a sigla participa da federação junto com PT e PV, que devem apoiar Paes. Amorim e Queiroz devem ter a candidatura confirmada, já que fazem parte de uma estratégia de pulverização de nomes para tentar ampliar a retirada de votos de Paes.





Os números se referem à pesquisa estimulada, na qual os entrevistados recebem uma cartela com o nome dos pré-candidatos. A pesquisa espontânea, que costuma indicar o nível de fidelidade de voto, mantém larga vantagem para o prefeito.





Paes é citado por 28% dos entrevistados, enquanto Ramagem e Tarcísio registram 2%. Outras respostas somam 5%, nulo são 9% das respostas. Mais da metade (53%) não citou o nome de nenhum pré-candidato.





Paes terá o apoio do presidente Lula, enquanto o ex-presidente Bolsonaro endossará a futura candidatura de Ramagem.





O candidato com maior taxa de rejeição é Cyro Garcia, com 27%. Tarcísio aparece com 22%, no mesmo patamar de Ramagem (21%), Queiroz (19%), Paes (19%), Amorim (18%) e Balbi (17%). Pantoja e Sponza foram mencionadas por, cada uma, 15% dos entrevistados neste quesito.





Buscando o quarto mandato na prefeitura, Paes é conhecido por 100% dos entrevistados, do quais 67% afirmaram o conhecer muito bem. O segundo mais conhecido é Cyro Garcia, com 75%, dos quais 14% declararam o conhecer muito bem.