Em Camboriú (SC) para a edição brasileira da cúpula da direita, a CPAC Brasil, o ex-presidente Bolsonaro e o atual presidente argentino, Javier Milei, assistiram à partida entre a seleção canarinho e o Uruguai, pelas quartas-de-final da Copa América, neste sábado (6/7). O governador de São Paulo, Tarcísio (Republicanos), também esteve presente.



Fotos divulgadas nas redes sociais mostram o argentino e os brasileiros acompanhando ao jogo, que foi decidido nos pênaltis depois de um zero a zero pouco inspirado dos dois lados. A Seleção foi desclassificada depois de um 4 a 2 nas cobranças.

Aliados, Bolsonaro e Javier Milei viram o Brasil para o Uruguai pelas quartas-de-final da Copa América dos EUA Redes sociais/Reprodução



No país para o evento no Sul do país, Milei divulgou, por meio de seu porta-voz, que não há previsão de um encontro com o presidente Lula durante a passagem do argentino pelo Brasil. O mandatário argentino, no entanto, teve na agenda uma reunião com o governador catarinense, Jorginho Mello (PL), aliado de Bolsonaro.