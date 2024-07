A comparação com a personagem de Hotel Transilvânia, Mavis, foi inevitável, até que apareceu a sugestão de fazer um ensaio fotográfico com o tema "vampiro", que também quebrou a internet

A pequena Maria Alice, de Curitiba (PR), está bombando na internet por um motivo curioso: os primeiros dentes que despontaram na menina de 1 ano foram os caninos superiores. A ordem diferente de nascimento dos dentes chamou a atenção nas redes sociais e gerou brincadeiras, inclusive da família. A mãe conta que estão chamando a garota de "vampirinha".

Não é algo corriqueiro, mas pode acontecer que os dentes nasçam fora da ordem esperada, explica a odontopediatra Ilana Marques. "Normalmente, os primeiros dentes de leite a aparecer são os incisivos centrais inferiores, seguidos pelos incisivos centrais superiores. No entanto, em alguns casos, outros dentes podem aparecer primeiro, como os caninos. Isso acontece porque o processo de erupção dentária pode variar de criança para criança", esclarece.



Com o fato inusitado, a mãe, a designer de sobrancelhas Millena de Ornelas, 24, vem publicando fotos e vídeos da filha na internet. Um dos vídeos viralizou e o sucesso é estrondoso. A comparação com a personagem de Hotel Transilvânia, Mavis, foi inevitável, até que apareceu a sugestão de fazer um ensaio fotográfico com o tema "vampiro", que também "quebrou" a internet.



Faz pouco mais de dois meses que os dentes de Maria Alice nasceram. As presas apareceram ao mesmo tempo, com 1 ano e algumas semanas, para surpresa e preocupação dos pais. Com a explicação da pediatra da menina de que isso poderia realmente acontecer, acabou a aflição e ficou mesmo só a diversão com a situação incomum. A mesma coisa ocorreu com a mãe de Milena.



Ilana reforça que a ordem de erupção dos dentes de leite pode ter um componente hereditário. Segundo ela, estudos demonstram que há uma influência genética significativa no momento e na sequência em que os dentes de leite começam a aparecer nas crianças. Isso significa, continua a especialista, que a tendência de ter uma certa ordem de erupção dentária pode ser passada de pais para filhos.



"Mas também é importante considerar que existem outros aspectos além da genética que podem influenciar a ordem de erupção dos dentes, como fatores ambientais e condições individuais de desenvolvimento. Portanto, enquanto a hereditariedade desempenha um papel importante, não é o único determinante na ordem de erupção dos dentes de leite", indica.

Leia: Vivendo mais: número de brasileiros com 100 anos ou mais está crescendo

Geralmente, os primeiros dentes do bebê que nascem são os frontais de baixo. Da mesma maneira que aconteceu com Maria Alice, em outras situações, ainda que mais raras, pode ser que o primeiro dente surja no primeiro mês de vida ou até já existir no nascimento, o designado dente neonatal.



Fatores genéticos, hereditários e até mesmo condições de desenvolvimento individual podem influenciar a ordem em que os dentes de leite nascem e, às vezes, não há uma razão específica clara para essa variação, reitera Ilana Marques, lembrando que, na maioria dos casos, isso não representa um problema sério de saúde bucal. "No entanto, é sempre recomendável consultar um odontopediatra para garantir que o desenvolvimento dentário esteja ocorrendo dentro de parâmetros normais e para receber orientações sobre cuidados dentários adequados desde cedo", aponta.



Após os primeiros dentes de leite, continua a odontopediatra, é mais comum que os subsequentes sigam uma ordem mais previsível, conforme estabelecido pelo padrão de erupção dentária. "Geralmente, após os incisivos centrais superiores e inferiores, os dentes seguintes na ordem são os incisivos laterais, seguidos pelos primeiros molares, caninos e segundos molares. Embora variações na ordem possam ocorrer, especialmente entre diferentes crianças, uma vez que o processo inicial de erupção dentária começa, é mais provável que os dentes subsequentes sigam essa sequência geral. Isso se deve ao ritmo de desenvolvimento das estruturas ósseas e dos tecidos dentários, que tendem a seguir um padrão determinado e, depois, uma progressão mais consistente", explica.



Nas redes sociais



No que diz respeito aos reflexos que a exposição na internet pode ter no dia a a dia da criança, Ilana faz ponderações. "A exposição de casos de desenvolvimento infantil, como a ordem de erupção dos dentes de leite, não necessariamente apresenta problemas, mas há alguns pontos a considerar."



Sobre a privacidade, ela frisa que expor detalhes íntimos da vida de uma criança na internet pode levantar preocupações. "É importante considerar se a divulgação dessas informações respeita os limites da intimidade da criança." Em outra consideração, a odontopediatra alerta que, quando um caso específico viraliza, pode-se inadvertidamente criar expectativas ou comparações entre crianças que podem ser injustas. "Cada criança se desenvolve de maneira única, e variações na ordem de erupção dos dentes são normais", reforça.



Leia: O que é o transtorno por uso de cannabis, que afeta até 20% dos usuários de maconha

Ilana salienta ainda que, ao compartilhar informações sobre desenvolvimento infantil, é crucial garantir que estejam corretas e baseadas em fontes confiáveis. Informações imprecisas podem levar a equívocos ou ansiedade desnecessária entre os pais. "A internet pode ser um recurso educativo valioso para os pais que desejam entender o desenvolvimento infantil. No entanto, é importante distinguir entre compartilhar informações educativas e explorar a privacidade de uma criança para ganhos pessoais ou visibilidade."



Em resumo, conforme Ilana, a exposição de casos de desenvolvimento infantil na internet pode ser positiva se feita com sensibilidade e respeito à privacidade da criança. "É importante considerar os aspectos éticos e as possíveis repercussões antes de compartilhar publicamente informações sobre o desenvolvimento pessoal de uma criança", recomenda.