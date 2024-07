O alto número de casos de hepatite A registrado em Curitiba (PR) este ano - 150 registros entre janeiro e 26 de abril - acendem alerta para o combate à doença. “Nossas equipes estão investigando todos os casos confirmados, inclusive com a realização de inquérito telefônico. Os números nos alertam para a necessidade de intensificar os cuidados preventivos”, informa o médico e diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Alcides de Oliveira.

A principal orientação é intensificar os cuidados de higiene das mãos antes de comer e após usar o banheiro, a atenção à qualidade da água, tanto para o consumo quanto aquela usada para lavar frutas e verduras, e o uso de preservativos nas relações sexuais.

A investigação realizada pelo Centro de Epidemiologia não identificou focos de contaminação de água ou alimento, o que reforça o comportamento sexual desprotegido como fonte provável de contaminação. “A prática de sexo seguro, principalmente anal/oral, tem se mostrado uma indicação necessária, principalmente entre os jovens, que não estão imunizados contra a Hepatite A”, reforça Alcides Oliveira.

Quem teve Hepatite A na infância, quando a situação de saneamento básico ainda estava aquém do necessário e era comum a contaminação por água não tratada, já tem imunidade contra a doença. As crianças, vacinadas desde 2014 pelo sistema público, também estão protegidas. Já o jovem adulto, faixa etária que concentra 80% das confirmações, não tem imunidade contra a doença porque não foi vacinado, o que reforça ainda mais a necessidade das ações preventivas indicadas.

Casos

Também foram confirmados três óbitos por Hepatite A aguda neste ano: uma mulher de 29 anos, e dois homens, de 40 e 60 anos. Um homem de 46 anos precisou de transplante hepático em decorrência da doença e já está recuperado.

Sintomas

Os sintomas da Hepatite A muitas vezes podem ser confundidos com os de outras doenças. Os principais são fadiga, mal-estar, febre e dores musculares. Com a evolução do quadro, podem surgir sintomas gastrointestinais como enjoo, vômitos, dor abdominal, constipação ou diarreia. A pessoa contaminada também pode apresentar urina escura (cor de coca-cola) e a pele e os olhos amarelados (icterícia).

Vacina

Desde 2014, a vacina de hepatite A está disponível no calendário básico de vacinação do SUS para crianças menores de 5 anos. Todas as Unidades de Saúde da capital paranaense oferecem a imunização contra a doença.

No Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) a vacina de Hepatite A está disponível para os seguintes grupos:

Hepatopatia crônica de qualquer etiologia, inclusive portadores do vírus da hepatite C e B.

Pessoas vivendo com HIV/aids.

Imunodepressão terapêutica ou por doenças imunodepressoras.

Coagulopatias, doenças de depósito, fibrose cística, trissomias, hemoglobinopatias.

Candidatos a transplante de órgão sólido, cadastrados em programas de transplantes.

Transplantados de órgão sólido (TOS).

Transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).

Asplenia anatômica ou funcional de doenças relacionadas.

Saiba como prevenir a contaminação pela hepatite A